Блинкен в Киеве объявит о пакете помощи Украине на более чем $1 млрд - CNN

В среду, 6 сентября, в Киев приехал государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Вероятно, он объявит о новой помощи для Украины на сумму в более чем 1 млрд долларов.
Во время визита в столицу Украины, Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, пишет CNN.
По словам высокопоставленного чиновника Государственного департамента, который говорил на условиях анонимности, во время визита государственный секретарь также объявит о выделении стране более 1 млрд долларов нового финансирования.
Отметим, визит Блинкена в Украину не анонсировался из соображений безопасности. С самого утра в центре Киева было частично перекрыто движение транспорта.
Напомним, что это уже третий визит госсекретаря США в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Впервые он посетил Киев вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином в апреле 2022 года.
Снова Блинкен побывал в Киеве почти год назад - 8 сентября. Госсекретарь посетил Ирпень в Киевской области.
Военная помощь Украине
США передадут Украине бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран. Передача снарядов произойдет уже в ближайшее время. Об этом заявили американские чиновники.
Коррупционные скандалы в Украине являются серьезным ударом по репутации и существенно влияют на страны Запада при принятии решений о поставках оружия Киеву. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Издание Bild назвало причины, которые сдерживают Берлин в поставках Украине крылатых ракет Taurus.
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