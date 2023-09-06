Блинкен в Киеве объявит о пакете помощи Украине на более чем $1 млрд - CNN

Госсекретарь США встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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Энтони Блинкен объявит о новом пакете военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

В среду, 6 сентября, в Киев приехал государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Вероятно, он объявит о новой помощи для Украины на сумму в более чем 1 млрд долларов.

Во время визита в столицу Украины, Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, пишет CNN.

По словам высокопоставленного чиновника Государственного департамента, который говорил на условиях анонимности, во время визита государственный секретарь также объявит о выделении стране более 1 млрд долларов нового финансирования.

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Отметим, визит Блинкена в Украину не анонсировался из соображений безопасности. С самого утра в центре Киева было частично перекрыто движение транспорта.

Напомним, что это уже третий визит госсекретаря США в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Впервые он посетил Киев вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином в апреле 2022 года.

Снова Блинкен побывал в Киеве почти год назад - 8 сентября. Госсекретарь посетил Ирпень в Киевской области.

Военная помощь Украине

США передадут Украине бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран. Передача снарядов произойдет уже в ближайшее время. Об этом заявили американские чиновники.

Коррупционные скандалы в Украине являются серьезным ударом по репутации и существенно влияют на страны Запада при принятии решений о поставках оружия Киеву. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Издание Bild назвало причины, которые сдерживают Берлин в поставках Украине крылатых ракет Taurus.

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