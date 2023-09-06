Блинкен приехал в Киев и встретится с Зеленским

В среду, 6 сентября, в Киев с официальным визитом прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Сначала о визите Блинкена сообщило издание CGTN Español в соцсети Х, ранее известной как Twitter. По информации Telegram-каналов, центр Киева был перекрыт.
Напомним, что это уже третий визит госсекретаря США в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Впервые он посетил Киев вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином в апреле 2022 года.
Снова Блинкен побывал в Киеве почти год назад - 8 сентября. Госсекретарь посетил Ирпень в Киевской области.
Как сообщал Главред, 1 июля, премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев. В столице Украины он встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
28 июня с необъявленным визитом в столицу Украины приехал президент Литвы Гитанас Науседа. Он принял участие в мероприятиях по случаю 27-летия принятия Конституции Украины.
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