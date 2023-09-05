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Коррупционные скандалы в Украине тормозят поставки оружия – президент Литвы

Анна Ярославская
5 сентября 2023, 12:33 обновлено 5 сентября, 12:36
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Гитанас Науседа не считает, что коррупция стала причиной задержки поставок американских истребителей F-16.
Гитанас Науседа, Владимир Зеленский
Гитанас Науседа высказался о негативных последствиях коррупционных скандалов в Украине / Фото: president.gov.ua

Коррупционные скандалы в Украине являются серьезным ударом по репутации и существенно влияют на страны Запада при принятии решений о поставках оружия Киеву. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, те государства, которые оказывают поддержку Украине, являются демократическими государствами, значит, они должны учитывать настроения своего общества и мнение избирателей.

"Это (коррупционные скандалы, - ред.) важная причина. Это очень важная причина (…) Представьте, что избиратели в том или ином государстве видят, что в стране, куда направлена помощь, происходят очень заметные коррупционные скандалы. Это огромный удар по репутации этого государства", - сказал Науседа телерадиокомпании LRT.

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При этом президент Литвы не считает, что этот факт стал причиной задержки поставок американских истребителей F-16.

"Иногда дела связаны еще и с тем, что одно дело принять решение, а другое – реализовать это решение", – сказал литовский президент.

Отметим, что подобные комментарии Науседа озвучил после того, как президент Украины Владимир Зеленский принял решение заменить министра обороны Алексея Резникова на Рустема Умерова, который с прошлого года возглавлял Фонд госимущества.

Хотя Зеленский в своем заявлении не упомянул коррупцию, в последнее время в Министерстве обороны Украины начались расследования о злоупотреблениях и взяточничестве при закупках оружия.

Отставка Резникова с поста главы Минобороны

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Глава государства внесет в Верховную Раду предложение о замене Алексея Резникова на главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

"Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", - сказал глава государства.

4 сентября министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке.

"Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!" - написал Резников.

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