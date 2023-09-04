"К отчету готов": Резников подал в Раду заявление об отставке

Владимир Зеленский заявил, что внесет кандидатуру Рустема Умерова на пост министра обороны.

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Алексей Резников покидает пост министра обороны / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/reznikovoleksii

Министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке.

"Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!" - написал Резников в Facebook.

Как сообщалось, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внесет в парламент кандидатуру Рустема Умерова на пост министра обороны.

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Заявление А.Резникова / Facebook/reznikovoleksii

Смена главы Минобороны

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Глава государства внесет в Верховную Раду предложение о замене Алексея Резникова на главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

По словам украинского гаранта, Министерство обороны должен возглавить Рустем Умеров.

"Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", - добавил президент.

Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Громкие скандалы в Минобороны

Напомним, ранее СМИ опубликовали статью, ссылаясь на "слитые" документы, в которой сравнивались цены закупок продуктов для военнослужащих и цены на эти же продукты в супермаркете.

В статье под названием "Тыловые крысы Минобороны во время войны "пилят" на харчах для ВСУ больше, чем при мирной жизни" размещена скан-копия якобы контракта на 13 миллиардов гривен.

Позже директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий, который фигурирует в скандале относительно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам, был уволен с должности.

Позднее вспыхнул еще один скандал, после чего Резников заявил о том, что подаст в отставку, если проиграет в пари с участием одного из журналистов. Такое обещание он дал после того, как был опубликованный материал о якобы закупке летних курток для ВСУ вместо зимних.

"Я предлагаю пари. Если окажется, что Министерство обороны действительно поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, то я, министр обороны Украины Алексей Резников, пишу заявление об отставке", - сказал он.

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