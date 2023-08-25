Разгорается скандал: Резников пообещал уйти в отставку, если проиграет пари

Скандал разгорелся якобы из-за закупки курток для военных. Сообщается, что Украина получила летние куртки по завышенной цене вместо зимних.

https://glavred.info/ukraine/razgoraetsya-skandal-reznikov-poobeshchal-uyti-v-otstavku-esli-proigraet-pari-10495891.html Ссылка скопирована

Резников пообещал уйти в отставку, если проиграет пари / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников решил подать в отставку, если проиграет в пари с участием одного из журналистов известного издания. Такое обещание он дал после того, как был опубликованный материал о якобы закупке летних курток для ВСУ вместо зимних. Об этом он сообщил в комментарии NV.

"Я предлагаю пари. Если окажется, что Министерство обороны действительно поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, то я, министр обороны Украины Алексей Резников, пишу заявление об отставке", - сказал он.

Если Резников выиграет, то он предлагает нардепу Анастасии Радиной сложить мандат, а журналисту Михаилу Ткачу уволиться с "Украинской правды" и 3 года не заниматься журналистской деятельностью.

видео дня

Арбитрами в этом пари министр предлагает стать Комитет по депутатской этике ВРУ и комиссию журналисткой этики, а наблюдателями - редакции украинских изданий. Резников пообещал предоставить все документы, доказательства, факты и материалы, которые касаются этого дела.

Стоит отметить, что 25 августа Украинская правда опубликовала расследование, в котором говорится, что осенью 2022 года Минобороны Украины якобы заключило контракт с турецкой фирмой на поставку одежды для ВСУ. Одним из владельцев фирмы якобы был племянник нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая.

"Одним из владельцев турецкой компании, которая получила 30 миллионов долларов от Министерства обороны, и от которой ведомство взамен получило 180 тысяч летних курток вместо зимних по завышенной в несколько раз стоимости, был племянник народного депутата президентской фракции "Слуга народа". Депутата, который входит в парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", - говорится в расследовании.

Скандал с "завышенными ценами" на продукты

21 января издание Зеркало недели опубликовало статью, ссылаясь на "слитые" документы, в которой сравнивались цены закупок продуктов для военнослужащих и цены на эти же продукты в супермаркете.

В статье под названием "Тыловые крысы Минобороны во время войны "пилят" на харчах для ВСУ больше, чем при мирной жизни" размещена скан-копия якобы контракта на 13 миллиардов гривен.

В Минобороны заявили, что СМИ распространяют сведения с признаками преднамеренных манипуляций, которые вводят в заблуждение.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.