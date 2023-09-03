Минобороны должен возглавить Умеров: Зеленский подтвердил отставку Резникова

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Глава государства внесет в Верховную Раду предложение о замене Алексея Резникова на Рустама Умерова. Об этом Зеленский сказал во время своего вечернего видеообращения.
"На этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение. Хочу обрисовать это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел этиболее 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом", - сказал Зеленский.
По словам украинского гаранта, Министерство обороны должно возглавить Рустем Умеров.
"Верховная рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", - добавил президент.
Кто такой Рустем Умеров
Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".
В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.
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