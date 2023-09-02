Украина получит от США снаряды с обедненным ураном - Reuters

Передача снарядов с обедненным ураном произойдет уже в ближайшее время.

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США передадут снаряды с обедненным ураном / Коллаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Defense.gov/Joshua Taeckens

США передадут Украине бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран. Передача снарядов произойдет уже в ближайшее время. Об этом заявили американские чиновники, сообщает Reuters.

Снаряды помогут уничтожать вражеские танки. Сообщается, что их передадут Украине на следующей неделе. Они предназначены для американских танков Abrams.

Эти снаряды легко пробивают броню и самовоспламеняются в обжигающем облаке пыли и металла.

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По данным издания, будущий пакет помощи будет стоить от 240 до 375 миллионов долларов. Точная его стоимость и содержимое еще уточняется.

Военная помощь Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что три страны передадут F-16 для украинской армии – Дания, Нидерланды, Норвегия. Президент также выразил благодарность США, ведь самолеты F-16 являются американской технологией.

Также сообщалось, что США выделили пакет помощи стоимостью 250 млн долларов. В новый пакет входят, в частности, ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, снаряды для HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, оборудование для разминирования, Javelin и другие противотанковые системы и ракеты.

Ранее глава Украинского государства Владимир Зеленский заинтриговал заявлением о получении нового оружия. Он отметил, что наше государство ожидает получения новых оборонных пакетов, в которые будут входить артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. По его словам, сентябрь может быть мощным для Украины.

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