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Украина получит новую партию "Джавелинов" и ракет к ПВО: США выделили пакет помощи

Алина Дембицкая
29 августа 2023, 21:15 обновлено 29 августа, 21:15
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Этот пакет вооружений и техники стоимостью 250 миллионов долларов реализуется в рамках ранее предусмотренной для Украины помощи.
Энтоны Блинкен, украинские военные
США выделили новый пакет помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого

Соединенные Штаты Америки предоставят Вооруженным силам Украины новое вооружение стоимостью 250 млн долларов в рамках пакета военной помощи. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Сегодня мы объявляем о следующем пакете военной помощи, чтобы помочь Украине защитить свою территорию и свой народ. Этот пакет содержит важное вооружение, которое поможет Украине на поле боя", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в новый пакет входят ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, снаряды для HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, оборудование для разминирования, Javelin и другие противотанковые системы и ракеты.

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Кроме того, Украина получит более трех миллионов боеприпасов к стрелковому оружию, кареты скорой помощи, подрывные боеприпасы для устранения препятствий, а также запасные части, услуги, обучение и транспорт.

Блинкен уточнил, что этот пакет вооружений и техники стоимостью 250 миллионов долларов реализуется в рамках ранее предусмотренной для Украины помощи.

Военная помощь Украине

Недавно на Западе анонсировали мощную помощь для Украины. Так, Лондон заключил три контракта на поставку Украине средств противовоздушной обороны на сумму более 114 миллионов долларов. Свою помощь Украине на сумму более 270 миллионов евро утвердила и Швеция. В рамках пакета ВСУ получат боеприпасы и запчасти на около 90 миллионов евро.

Раньше США также объявили о новом пакете помощи для ВСУ. В пакет на $200 млн вошли боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, противотанковые средства, дополнительное оборудование для разминирования, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Также сообщалось, что Германия передала Украине еще две установки Patriot. Также в пакет, заявленном на сайте Министерства обороны ФРГ, вошли Bandvagn, 155 мм боеприпасы, БПЛА VECTOR и инженерное оборудование.

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