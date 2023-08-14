Боеприпасы и противотанковые средства: США объявили новый пакет помощи для ВСУ

США объявили о новом пакете помощи, призванном помочь Украине в защите своей территории.

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Энтони Блинкен сообщил о новом пакете помощи США / Коллаж: Главред, Фото: Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

США официально объявили о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн для отражения российской вооруженной агрессии.

В пакет вошли боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, противотанковые средства, дополнительное оборудование для разминирования, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает CNN.

"Сегодня мы объявляем об очередном пакете помощи в сфере безопасности, призванном помочь Украине в защите своей территории и своего народа", - заявил он.

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По его словам, в новый пакет американской помощи вошли:

боеприпасы для артиллерии и систем ПВО;

противотанковые средства;

дополнительное оборудование для разминирования.

"Россия начала эту войну и может закончить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие нападения. Пока она этого не сделает, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут едины с Украиной, и так долго, как это потребуется", - добавил Блинкен.

Ранее Германия передала Украине еще две установки Patriot. Также в пакет, заявленном на сайте министерства обороны ФРГ, вошли Bandvagn, 155 мм боеприпасы, БПЛА VECTOR и инженерное оборудование.

Напомним, агентство Reuters узнало, что войдет в новый пакет помощи США Украине. Помощь в $200 млн станет первым траншем из 6,2 млрд, которые ранее были выделены в рамках полномочий президента США по сокращению военного потенциала.

Напомним, США еще не утвердили финальный план обучения украинских пилотов на западных истребителях F-16, которые должны начаться в этом месяце. Причина этого в том, что европейские члены "коалиции истребителей" до сих пор не согласовали все подробности этого плана.

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