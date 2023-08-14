УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Боеприпасы и противотанковые средства: США объявили новый пакет помощи для ВСУ

Алексей Тесля
14 августа 2023, 18:35 обновлено 14 августа, 18:49
46
США объявили о новом пакете помощи, призванном помочь Украине в защите своей территории.
блинкен
Энтони Блинкен сообщил о новом пакете помощи США / Коллаж: Главред, Фото: Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

США официально объявили о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн для отражения российской вооруженной агрессии.

В пакет вошли боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, противотанковые средства, дополнительное оборудование для разминирования, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает CNN.

"Сегодня мы объявляем об очередном пакете помощи в сфере безопасности, призванном помочь Украине в защите своей территории и своего народа", - заявил он.

видео дня

По его словам, в новый пакет американской помощи вошли:

  • боеприпасы для артиллерии и систем ПВО;
  • противотанковые средства;
  • дополнительное оборудование для разминирования.

"Россия начала эту войну и может закончить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие нападения. Пока она этого не сделает, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут едины с Украиной, и так долго, как это потребуется", - добавил Блинкен.

Ранее Германия передала Украине еще две установки Patriot. Также в пакет, заявленном на сайте министерства обороны ФРГ, вошли Bandvagn, 155 мм боеприпасы, БПЛА VECTOR и инженерное оборудование.

Напомним, агентство Reuters узнало, что войдет в новый пакет помощи США Украине. Помощь в $200 млн станет первым траншем из 6,2 млрд, которые ранее были выделены в рамках полномочий президента США по сокращению военного потенциала.

Напомним, США еще не утвердили финальный план обучения украинских пилотов на западных истребителях F-16, которые должны начаться в этом месяце. Причина этого в том, что европейские члены "коалиции истребителей" до сих пор не согласовали все подробности этого плана.

Другие новости:

новости США военная помощь Энтони Блинкен война России и Украины
Реклама

Главное за день

К 24 августа РФ готовит ракетный обстрел Киева и захват Купянска – Жданов

К 24 августа РФ готовит ракетный обстрел Киева и захват Купянска – Жданов

18:52 Эксклюзивы
Боеприпасы и противотанковые средства: США объявили новый пакет помощи для ВСУ

Боеприпасы и противотанковые средства: США объявили новый пакет помощи для ВСУ

18:35 Мир
РФ готовит новые удары: стало известно, чем оккупанты планируют бить по Украине

РФ готовит новые удары: стало известно, чем оккупанты планируют бить по Украине

16:38 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:52

К 24 августа РФ готовит ракетный обстрел Киева и захват Купянска – ЖдановЭксклюзив

18:35

Боеприпасы и противотанковые средства: США объявили новый пакет помощи для ВСУ

18:16

Зачем 16 августа бросать нож на перекресток: старые приметы и важные запреты

18:13

Как на украинском назвать штопор: популяризатор языка озвучил благозвучный аналог

17:57

Как отмыть кастрюлю, если она сгорела: два ингредиента - и кастрюля, как новая

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:37

Бойня на Запорожье: кадыровцы и дагестанцы "покрошили" друг друга в ходе разборок

17:25

А в таверне громко выла скрипка: Лопес на курорте ярко спела и сплясалаВидео

17:09

Разоблачен еще один недобропорядочный сотрудник ТЦК: на чем поймали

17:07

Три инсульта, остановка дыхания и ампутация руки: врачи чудом спасли 22-летнего воина

Реклама
17:06

Чем убить запах дыма в доме, когда на кухне что-то сгорело: два способа

16:45

Что лучше пить капучино или латте: как не запутаться и ощутить необычный вкус

16:38

РФ готовит новые удары: стало известно, чем оккупанты планируют бить по Украине

16:26

Гороскоп на завтра 15 августа 2023: Близнецы много заработают, Рыбам - риск

16:25

Что вы увидели первым: головоломка определит, насколько вы доверчивы

16:15

"Очень позорно": посол жестко прошелся по Израилю из-за отношения к украинцам

16:09

"Начинает парализовать": жене Мирошниченко в тяжелом состоянии вызвали скорую

16:04

Все будут в восторге: как приготовить невероятно мягкую печень - бомбический секрет

15:39

Десятки оккупантов взлетели на воздух: под Мариуполем прилет по базе военных РФ

15:26

У Зеленского рассказали, как ракеты Taurus и АTACMS изменят ситуацию на поле боя

15:15

Валентина Талызина грязно оскорбила Лию Ахеджакову за поддержку Украины

Реклама
15:14

Что должно быть в корзине на Яблочный Спас: подготовка к празднику

15:00

Родственникам погибших и пропавших без вести в АТО разрешили выезд за границу

14:48

РФ применяет тактику "выжженной земли": Данилов назвал цель оккупантов

14:23

"Мирные жители не должны быть мишенью" в ООН распекли оккупантов из-за обстрелов Юга Украины

13:55

В Одесской области в воинской части офицер избил военнослужащего

13:44

Россия может ударить по Украине на День Независимости, враг коварен – Игнат

13:33

Элитарное иcкусство: украинская дирижер Лынив одела футболку Wagner Power и "получила" в Сети

13:09

"Рідна мати моя": обнаглевшая Лорак вместе с Киркоровым спела под аккомпанемент Крутого

12:59

Премьера года: стала известна дата выхода европейского сезона Голосу країниВидео

12:57

Когда в Украине празднуют Ореховый Спас: главные приметы и дата

12:45

Санта Димопулос рассказала, почему изменяют мужчины и в чем вина женщины

12:29

Фейки про удар по Одессемнение

12:28

Скандальная Оксана Байрак сбежала в РФ и якшается с пропагандистами

12:26

Повторное наступление на Киев возможно: Наев назвал условия атаки РФ на столицу

12:25

Россия столкнулась с дилеммой: в разведке Британии оценили рейды ВСУ через Днепр

12:24

Пытаются скрыть, но повреждения видны: в Сети появились новые фото Крымского моста

11:59

Загадка, которую не разгадают даже гении: нужно найти скрытую девушку на картинке

11:54

Эрдоган поставил ультиматум: в Сети узнали условие визита Путина в Турцию

11:37

Некоторые пенсионеры останутся без прибавок к пенсии: кто под угрозой

11:08

В Армении трагически погиб и. о. посла Украины: что случилось

Реклама
11:06

Почему нельзя употреблять слово "купляти": Авраменко дал неожиданный ответВидео

10:54

Кароль показала фото с красавцем-сыном и душевно обратилась к покойному мужу

10:40

Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму - синоптик

10:15

ВСУ добились успеха в Урожайном и продвигаются в Запорожской области – Минобороны

10:00

За неделю ВСУ освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении

09:54

Русские с помощью вертолета досматривали турецкое судно Sukru Okan: в Сети появилось видео

09:25

"Моя душа разорвалась на части": на фронте погиб молодой воин из Винницы

09:18

Путин испугался мобилизации, ВСУ до ноября могут прорваться на юге – The Times

08:34

"Мне очень больно": пленный майор ВС РФ Томов разоткровенничался в украинском пленуВидео

08:18

Украина вернет Донбасс и победит в войне, когда изолирует Крым – Ходжес

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять