Боеприпасы и противотанковые средства: США объявили новый пакет помощи для ВСУ

США официально объявили о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн для отражения российской вооруженной агрессии.
В пакет вошли боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, противотанковые средства, дополнительное оборудование для разминирования, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает CNN.
"Сегодня мы объявляем об очередном пакете помощи в сфере безопасности, призванном помочь Украине в защите своей территории и своего народа", - заявил он.
По его словам, в новый пакет американской помощи вошли:
- боеприпасы для артиллерии и систем ПВО;
- противотанковые средства;
- дополнительное оборудование для разминирования.
"Россия начала эту войну и может закончить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие нападения. Пока она этого не сделает, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут едины с Украиной, и так долго, как это потребуется", - добавил Блинкен.
Ранее Германия передала Украине еще две установки Patriot. Также в пакет, заявленном на сайте министерства обороны ФРГ, вошли Bandvagn, 155 мм боеприпасы, БПЛА VECTOR и инженерное оборудование.
Напомним, агентство Reuters узнало, что войдет в новый пакет помощи США Украине. Помощь в $200 млн станет первым траншем из 6,2 млрд, которые ранее были выделены в рамках полномочий президента США по сокращению военного потенциала.
Напомним, США еще не утвердили финальный план обучения украинских пилотов на западных истребителях F-16, которые должны начаться в этом месяце. Причина этого в том, что европейские члены "коалиции истребителей" до сих пор не согласовали все подробности этого плана.
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