США объявят о новом пакете помощи Украине: в Reuters узнали, что в него войдет

Помощь в $200 млн станет первым траншем из 6,2 млрд, которые ранее были выделены в рамках полномочий президента США по сокращению военного потенциала.

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США объявят о новом пакете помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, скриншот

Администрация президента США Джо Байдена объявит о выделении нового пакета военной помощи на 200 миллионов долларов для Украины во вторник, 8 августа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Помощь в 200 миллионов долларов, о которой объявят во вторник, станет первым траншем из 6,2 млрд долларов, которые ранее были выделены в рамках полномочий президента США по сокращению военного потенциала (PDA).

В этот пакет войдут:

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оборудование для разминирования;

противотанковое оружие TOW и AT4;

пушки и боеприпасы;

боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot;

ракеты управляемой системы залпового огня (GMLRS);

противотанковые ракеты Javelin;

другое оборудование.

По данным издания, администрация Байдена начинает распределять $6,2 млрд средств, обнаруженных после того, как из-за бухгалтерской ошибки Пентагона была завышена стоимость помощи Украине.

В мае Пентагон объявил, что ошибочно определил более высокую, чем гарантированная, стоимость американской военной помощи, когда сотрудники использовали "восстановительную стоимость" вместо "амортизационной стоимости" для подсчета боеприпасов, ракет и другого оборудования на миллиарды долларов, отправленных в Украину.

"Украина нуждается в оружии, которое можно отправить со складов США за считанные дни или недели, чтобы продолжать борьбу с российским вторжением - бухгалтерская ошибка сыграла на пользу Киеву, поскольку позволила отправить больше оборудования", - пишет Reuters.

Выделение этих выявленных средств имеет важное значение, поскольку они являются последними из ранее утвержденных Конгрессом 25,5 млрд долларов США, которые администрация может использовать для отправки военной помощи из американских запасов.

Сейчас Вашингтон работает над дополнительным бюджетным запросом для продолжения помощи Киеву, добавили чиновники.

Военная помощь Украине

Правительство Великобритании предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн. Он будет включать в себя дополнительные боеприпасы и боевые машины. Так, нашему государству предоставят тысячи дополнительных боеприпасов к Challenger 2, более 70 боевых машин и транспорт для материально-технического обеспечения.

Несколько влиятельных политиков Социал-демократической партии Германии (входит в правящую коалицию) призвали правительство ФРГ предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Как заявил в интервью депутат Бундестага от СДПГ Андреас Шварц, "контрнаступление ВСУ буксует, у Украины нет значительных Военно-воздушных сил для его поддержки".

"Поэтому остается только управляемое оружие — например, крылатые ракеты Taurus, с помощью которых украинская армия может преодолеть установленные россиянами минные поля и отвоевать свою территорию", — сказал Шварц.

Тем временем США еще не утвердили финальный план обучения украинских пилотов на западных истребителях F-16, которые должны начаться в этом месяце. Причина этого в том, что европейские члены "коалиции истребителей" до сих пор не согласовали все подробности этого плана.

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