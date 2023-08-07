В Германии призвали передать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Крылатые ракеты Taurus помогут украинской армиі преодолеть установленные россиянами минные поля и отвоевать свою территорию, считает Андреас Шварц.

https://glavred.info/world/v-germanii-prizvali-peredat-ukraine-dalnoboynye-rakety-taurus-10491355.html Ссылка скопирована

В Германии призвали правительство предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus / Коллаж: Главред, фото: Википедия, pixabay.com

Несколько влиятельных политиков Социал-демократической партии Германии (входит в правящую коалицию) призвали правительство ФРГ предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Как заявил в интервью депутат Бундестага от СДПГ Андреас Шварц, "контрнаступление ВСУ буксует, у Украины нет значительных Военно-воздушных сил для его поддержки".

"Поэтому остается только управляемое оружие — например, крылатые ракеты Taurus, с помощью которых украинская армия может преодолеть установленные россиянами минные поля и отвоевать свою территорию", — сказал Шварц.

видео дня

Он также подчеркнул, что "как и в случае с танками, мы сейчас отказываемся поставлять важное оборудование, которое в итоге, вероятно, все равно будет поставлено".

"Я не исключаю, что мы в союзе с американцами поставим другие дополнительные системы — например, Taurus. Однако до этого необходимо добиться, чтобы украинцы сами смогли их программировать и этим не занимались солдаты Бундесвера", - сказал спикер по вопросам внешней политики фракции СДПГ в Бундестаге Нильс Шмид в интервью Tagesspiegel.

Впрочем, он не видит необходимости принимать соответствующее решение сейчас.

"Я разделяю оценку министра обороны", – пояснил Шмид.

Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).

Дальнобойные ракеты Taurus для Украины

Украина обратилась с официальным запросом в Германию, в котором просит предоставить ей крылатые ракеты Taurus. О поставках Украине немецких ракет президент Владимир Зеленский и канцлер Олаф Шольц беседовали в Берлине в начале мая.

В июне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна пока не приняла никаких решений о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, Германия остается осторожной в таких вопросах.

Другие новости: