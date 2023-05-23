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Дальнобойный Taurus бьет на 500 км: в Бундестаге хотят вооружить Украину крылатыми ракетами

Алексей Тесля
23 мая 2023, 09:56 обновлено 23 мая, 10:05
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Партнеры Украины должны пойти ва-банк, уверен Родерих Кизеветтер.
Кизеветтер
Родерих Кизеветтер уверен в необходимости передачи Украине крылатых ракет Taurus / Militaryanalizer, Скриншот

Для борьбы с российской агрессией Украине необходимо передать все средства, не запрещенные международным правом, в том числе крылатые ракеты.

Об этом депутат Бундестага, представитель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам обороны Родерих Кизеветтер сказал в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

По его мнению, таким оружием могут стать немецкие крылатые ракеты Taurus.

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"Партнеры Украины должны пойти ва-банк и предоставить Украине все, что она может использовать в борьбе со связанным оружием, и что разрешено международным правом", – говорит немецкий политик.

Он уверен в том, что в этом вопросе "больше не должно быть красных линий" и подчеркнул, что крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров могут стать "очень полезным вкладом со стороны Германии".

Представитель Бундестага говорит, что хоть Германия имеет небольшое количество этих высокоточных ракет, но они принесут Украине огромную качественную добавленную стоимость и позволят наносить удары по российской военной инфраструктуре далеко за линией фронта.

"10 лет назад около 600 таких крылатых ракет закупили для Бундесвера, но только около 150 из них до сих пор в боеготовности", – добавил политик ХДС. По его словам, эти ракеты было бы гораздо разумнее использовать в Украине, чем хранить в Германии.

Что известно о ракетах Taurus

Ракеты Taurus являются аналогом британских Storm Shadow, однако диапазон действия Taurus немного больше.

Taurus KEPD 350
Украине могут передать крылатые ракеты Taurus / Militaryanalizer.com

Taurus KEPD — авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей.

Боевые характеристики:

  • Максимальная дальность, км 500+;
  • Траектория полета низковысотный полёт на 30 м, с огибанием рельефа;
  • Скорость полета, М 0,6 — 0,95.

Боевая часть:

  • Тандемная бетонобойная MEPHISTO;
  • Масса БЧ, кг 481;
  • Масса ВВ, кг 45 (кумулятивный) + 56 (фугасный заряд).

Ранее сообщалось, что Украина уже получила от Британии ракеты большой дальности Storm Shadow. Украинские военные активно используют их на фронте для уничтожения российских оккупантов. Об этом заявляет CNN со ссылкой на американских и западных чиновников.

Эти ракеты Великобритания передала Украине перед контрнаступлением. Они уже якобы используются для уничтожения вражеских целей.

Напомним, советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро показал карту, на которой можно увидеть, что ракетами Storm Shadow можно поражать объекты в оккупированном Крыму (Крымский мост, - ред.), в тылу оккупантов в Украине, на территории РФ и подконтрольной Москве Беларуси. По мнению Массаро, ракеты помогут достичь победы на фронте.

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