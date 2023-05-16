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ВСУ уже используют дальнобойные ракеты Storm Shadow - CNN

Ангелина Подвысоцкая
16 мая 2023, 22:57 обновлено 16 мая, 23:15
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По данным издания, Великобритания передала Украине ракеты Storm Shadow перед контрнаступлением ВСУ.
ВСУ, Штормовая тень
ВСУ используют ракеты Storm Shadow / коллаж: Главред, фото: Википедия, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Украина уже получила от Британии ракеты большой дальности Storm Shadow. Украинские военные активно используют их на фронте для уничтожения российских оккупантов. Об этом заявляет CNN со ссылкой на американских и западных чиновников.

Эти ракеты Великобритания передала Украине перед контрнаступлением. Они уже якобы используются для уничтожения вражеских целей.

Однако в Минобороны Украины отказались комментировать эту информацию.

видео дня

Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow

11 мая журналисты CNN со ссылкой на свои источники сообщили о передаче Украине от Великобритании ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow. Они пригодятся ВСУ в ходе контрнаступления. Украина гарантировала Королевству, что ракеты не будут использоваться по территории РФ.

Позже глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил сведения, согласно которым Киев получит ракеты Storm Shadow. Руководитель военного ведомства отметил, что ВСУ продемонстрировали высокий уровень способности в обороне и подобные вооружения помогут украинским войскам освободить свои земли от российских оккупантов.

Советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро показал карту, на которой можно увидеть, что ракетами Storm Shadow можно поражать объекты в оккупированном Крыму (Крымский мост, - ред.), в тылу оккупантов в Украине, на территории РФ и подконтрольной Москве Беларуси. По мнению Массаро, ракеты помогут достичь победы на фронте.

Смотрите видео, в котором Рассвет рассказал, как ВСУ уничтожат Черноморский флот РФ ракетами Storm Shadow:

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