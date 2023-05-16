"Я передам тело": Пригожин внезапно заявил о "сотрудничестве" с Будановым

Пригожин якобы "специально для The Washington Post" планирует передать тело погибшего американского добровольца.

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Пригожин заявил якобы о сотрудничестве с Будановым / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин внезапно заявил о том, что он якобы будет "сотрудничать" лично с главой украинской разведки Кириллом Будановым. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы Пригожина.

Пригожин якобы "специально для издания The Washington Post" согласился вернуть тело американского добровольца, которого убили российские оккупанты.

"Безусловно, я передам тело американца, сделаю специально для издания The Washington Post. Они откликнулись на мою просьбу, я сегодня в личке получил все имена, пароли, явки. Сейчас будем работать с заказчиками", - сказал Пригожин.

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Он убеждает, что вся эта операция по возврату тела будет происходить через ГУР.

"Будем работать жестко, "в рамках закона", я бы так сказал. А передавать, конечно же, буду, с трех раз догадайтесь, через кого. Кто не догадался, подсказка: через ГУР, через Кирилла Буданова", — говорится в сообщении.

Пригожин предлагал Украине сдавать позиции россиян

Ранее сообщалось, что Пригожин якобы предлагал Украине раскрыть данные о позициях войск РФ в обмен на отвод подразделений ВСУ из Бахмута, где его наемники несут большие потери. Украинская сторона не согласилась на это предложение. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на секретные документы Пентагона, которые попали в сеть через платформу Discord.

В Главному управлению разведки Минобороны отреагировали на такую информацию. Представитель ГУР Андрей Юсов сказал, что Украина намерена освобождать свои территории и будет, в том числе, на уровне разведки, обсуждать темы, которые отвечают национальным интересам государства. Нет необходимости комментировать вброс.

Напомним, в России уже разгорается открытый конфликт между Кремлем и главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Мобилизованных россиян пугают тюрьмой в случае перехода в состав боевиков Пригожина. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

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