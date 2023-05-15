УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Дуй на фронт, безмозглый": Пригожин в истерике из-за угроз "сажать" россиян, воюющих в "Вагнере"

Ангелина Подвысоцкая
15 мая 2023, 19:03 обновлено 15 мая, 19:12
21
Депутат Госдумы РФ предлагает отправлять в тюрьму на 10-15 лет мобилизованных россиян, которые перейдут в ЧВК "Вагнер".
Виктор Соболев, Евгений Пригожин
Соболев хочет садить в тюрьму россиян, воюющих в составе "Вагнера" / Коллаж: Главред, фото: Госдума РФ, скриншот из видео

В России уже разгорается открытый конфликт между Кремлем и главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Мобилизованных россиян пугают тюрьмой в случае перехода в состав боевиков Пригожина. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Виктор Соболев, сообщают росСМИ.

Теперь мобилизованным может грозить от 10 до 15 лет за решеткой. Саму ЧВК "Вагнер" Соболев назвал "незаконным вооруженным формированием".

"Если они (военные - Главред) попали в части, пусть находятся в тех частях и выполняют те задачи, которые стоят. Они не могут уйти из армии на фронте. Есть ряд законов, которые запрещают какое-либо самовольное оставление частей и уголовно наказывают за это: от 10 до 15 лет (тюрьмы - Главред)", – сказал Соболев.

видео дня

Его раздражает то, что из-за "Вагнера" у РФ нет "абсолютной монополии на создание, развитие и формирование вооруженных сил".

Реакция Пригожина

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин был разъярен после подобного заявления Соболева. В своем Telegram-канале он заявил, что депутат "позорит слово генерал".

Пригожин теперь хочет проверить Соболева на "дизентерию антироссийскую".

"Собирайся и дуй на фронт. Покажи, на что ты способен, болтун безмозглый", – сказал Пригожин.

Конфликт Пригожина и Минобороны РФ

Ранее главарь бандформирований наемников ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области. По его словам, захваченные позиции в городе он покидает минобороны страны-агрессора РФ.

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров заявил, что его подразделения готовы заменить в Бахмуте наемников частной военной компании "Вагнер", которые якобы хотят покинуть город-крепость.

После этого заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на самом деле РФ лишь стягивает "вагнеровцев" под Бахмут, чтобы попытаться взять город до 9 мая. Этими "вагнеровцами" РФ заменяет штурмовые отряды российских десантников.

При этом представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Пригожин цинично врет в своих заявлениях о ситуации в Бахмуте и состоянии "вагнеровцев". "Повар Путина" соврал о дефиците боеприпасов. На самом деле в Бахмуте Донецкой области продолжаются тяжелые бои, подчеркнул Череватый.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал публичное выяснение отношений между главарем бандформирований ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и минобороны страны-агрессора РФ. Ссора Пригожина с министерством обороны России имеет целью исключительно отвлечение внимания, подчеркнул он.

Другие новости:

война в Украине вторжение России Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Россия
Реклама

Главное за день

На президентских выборах в Турции никто не одержал победы: объявили второй тур

На президентских выборах в Турции никто не одержал победы: объявили второй тур

17:52 Мир
Военная помощь Украине может прекратиться уже в июле: в США заканчиваются средства - Politico

Военная помощь Украине может прекратиться уже в июле: в США заканчиваются средства - Politico

17:49 Политика
На фоне болезни Лукашенко может потерять власть: Кремль может готовить преемника - эксперт

На фоне болезни Лукашенко может потерять власть: Кремль может готовить преемника - эксперт

16:43 Политика
Все главные новости

Последние новости

19:03

"Дуй на фронт, безмозглый": Пригожин в истерике из-за угроз "сажать" россиян, воюющих в "Вагнере"

18:57

Чарльз III будет править недолго: Нострадамус предсказал, кто взойдет на престолВидео

17:52

На президентских выборах в Турции никто не одержал победы: объявили второй турВидео

17:49

Военная помощь Украине может прекратиться уже в июле: в США заканчиваются средства - Politico

17:45

В чем секрет вкусного шашлыка: невероятный фокус гарантирует ошеломительный фурор

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:36

Анна Кошмал похвасталась нежным кадром с мужем-загадкой

17:24

Забинтована рука и мешки под глазами: больной Лукашенко впервые с 9 мая вышел на публикуВидео

17:06

Попал под минометный обстрел: в тяжелых боях под Бахмутом погиб молодой снайпер из ЗакарпатьяВидео

16:55

РФ била по Украине Шахедами с территории Беларуси: Санников раскрыл детали

Реклама
16:43

На фоне болезни Лукашенко может потерять власть: Кремль может готовить преемника - экспертВидео

16:25

Болезнь "ударила" по сердцу: в Беларуси оппозиция озвучила вероятный диагноз ЛукашенкоВидео

16:18

Защищает дом от злого глаза и приносит удачу: как превратить острый перец в сильнейший оберег

16:17

"Воинственный период": астролог назвала самый тяжелый день недели с 15 по 21 маяВидео

15:53

Зачем 16 мая нужно каждому принести ветки березы домой: приметы и что нельзя делатьВидео

15:51

"Нужно немного времени": Зеленский объяснил, когда ждать начала контрнаступления

15:47

Оторваться от него невозможно: самый вкусный и легкий чизкейк из 3 ингредиентов - рецептВидео

15:42

Деми Мур впервые показала новорожденную внучку

15:40

В Луганске взорвали т. н. "министра внутренних дел ЛНР": он в реанимации – СМИВидео

15:37

Вступление Украины в НАТО зависит от победы над Россией – СтолтенбергВидео

15:32

Настоящий обман зрения: лишь единицы справятся с оптической иллюзией за 10 секунд

Реклама
15:24

Будут золотистыми и хрустящими: 3 простых рецепта невероятных куриных крылышекВидео

15:16

Три знака зодиака будут безумно успешны летом 2023: кому улыбнется фортуна

14:55

Удары по ЧФ в Севастополе: эксперт назвал цели для дальнобойных ракет Storm Shadow

14:51

Пуля застряла в буханке: жизнь воина под Бахмутом чудом спас хлеб

14:46

Следом за Земфирой: Галкин требует, чтобы с него сняли статус иноагента - росСМИВидео

14:42

У Путина подняли вой из-за передачи Украине от Британии беспилотников дальностью 200 кмВидео

14:00

Беларусь могла бы помочь моментально завершить войну в Украине – СанниковВидео

13:57

"Никто не держит в ЕС": в Чехии жестко ответили на нытье Орбана насчет Евросоюза

13:26

ГУР – о "предложении Пригожина" по Бахмуту: Украина будет освобождать свои территорииВидео

13:25

Стало известно имя первого тренера нового сезона музыкального проекта Голос країниВидео

12:57

Оккупанты ударили по больнице в Авдеевке: ракеты РФ убили четырех человек

12:52

Головоломка для наиболее остроглазых: нужно за 10 секунд найти странную корону

12:46

Как выбрать идеальные джинсы без примерки: 3 лайфхака, которые взорвали TikTok

12:21

Чем опасен лавровый лист: 8 случаев, когда стоит отказаться от популярных пряностей

11:57

"Варварство Путина не должно быть вознаграждено": Сунак призвал Запад к решительной поддержке ВСУВидео

11:54

Истребители F-16 для Украины: Британия начинает обучение пилотов ВСУ

11:44

РФ волнуется из-за бессилия своей ПВО перехватывать беспилотники - разведка БританииВидео

11:37

Вероятность отравления Лукашенко: белорусский оппозиционер объяснил план КремляВидео

11:27

"Подарок для Путина": чехи собрали $2,3 млн и купили ВСУ установку RM-70 и 365 снарядов

10:51

"В Минске встречал людей-копий Лукашенко": политик рассказал, есть ли у диктатора двойникВидео

Реклама
10:21

Британия предоставит Украине сотни ЗРК и беспилотников с дальностью более 200 кмВидео

10:15

Выборы 2023: ни один из кандидатов в президенти Турции не набирает 50%Видео

10:11

Суперголоволомка на внимательность: нужно найти ребенка на самокате среди толпы

09:58

Россия собрала 152 тыс. войск в Запорожской и Херсонской областях и готовится к "обороне" – ГУРВидео

09:46

Взрывы прогремели в оккупированных Луганске и Токмаке: подробности мощной "бавовны"Видео

09:19

После Парижа Зеленский отправился в Лондон на встречу с Сунаком

09:16

Бойцы ВСУ в Бахмуте добились частичных успехов, идет оборонная операция – СырскийВидео

09:05

Разберутся с головоломкой только зоркие гении: нужно найти пингвина в грязной комнате

09:00

Пригожин предлагал Украине сдать позиции войск РФ - The Washington Post

09:00

У Лукашенко могут отобрать власть, Россия будет готова воевать с Беларусью - СанниковЭксклюзив

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять