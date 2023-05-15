"Дуй на фронт, безмозглый": Пригожин в истерике из-за угроз "сажать" россиян, воюющих в "Вагнере"

Депутат Госдумы РФ предлагает отправлять в тюрьму на 10-15 лет мобилизованных россиян, которые перейдут в ЧВК "Вагнер".

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Соболев хочет садить в тюрьму россиян, воюющих в составе "Вагнера" / Коллаж: Главред, фото: Госдума РФ, скриншот из видео

В России уже разгорается открытый конфликт между Кремлем и главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Мобилизованных россиян пугают тюрьмой в случае перехода в состав боевиков Пригожина. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Виктор Соболев, сообщают росСМИ.

Теперь мобилизованным может грозить от 10 до 15 лет за решеткой. Саму ЧВК "Вагнер" Соболев назвал "незаконным вооруженным формированием".

"Если они (военные - Главред) попали в части, пусть находятся в тех частях и выполняют те задачи, которые стоят. Они не могут уйти из армии на фронте. Есть ряд законов, которые запрещают какое-либо самовольное оставление частей и уголовно наказывают за это: от 10 до 15 лет (тюрьмы - Главред)", – сказал Соболев.

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Его раздражает то, что из-за "Вагнера" у РФ нет "абсолютной монополии на создание, развитие и формирование вооруженных сил".

Реакция Пригожина

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин был разъярен после подобного заявления Соболева. В своем Telegram-канале он заявил, что депутат "позорит слово генерал".

Пригожин теперь хочет проверить Соболева на "дизентерию антироссийскую".

"Собирайся и дуй на фронт. Покажи, на что ты способен, болтун безмозглый", – сказал Пригожин.

Конфликт Пригожина и Минобороны РФ

Ранее главарь бандформирований наемников ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области. По его словам, захваченные позиции в городе он покидает минобороны страны-агрессора РФ.

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров заявил, что его подразделения готовы заменить в Бахмуте наемников частной военной компании "Вагнер", которые якобы хотят покинуть город-крепость.

После этого заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на самом деле РФ лишь стягивает "вагнеровцев" под Бахмут, чтобы попытаться взять город до 9 мая. Этими "вагнеровцами" РФ заменяет штурмовые отряды российских десантников.

При этом представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Пригожин цинично врет в своих заявлениях о ситуации в Бахмуте и состоянии "вагнеровцев". "Повар Путина" соврал о дефиците боеприпасов. На самом деле в Бахмуте Донецкой области продолжаются тяжелые бои, подчеркнул Череватый.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал публичное выяснение отношений между главарем бандформирований ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и минобороны страны-агрессора РФ. Ссора Пригожина с министерством обороны России имеет целью исключительно отвлечение внимания, подчеркнул он.

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