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"Вот вам подарок. Работайте": Шойгу может выдать Пригожина Генштабу Минобороны Украины - Сотник

Сергей Кущ
13 мая 2023, 11:55 обновлено 13 мая, 11:55
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Путин точно не будет терпеть оскорбления со стороны Пригожина, уверен Александр Сотник.
Евгений Пригожин, Владимир Путин
Евгений Пригожин, Владимир Путин / Коллаж Главред, фото: скриншот Youtube

Главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина могут ликвидировать по указанию российского диктатора Владимира Путина, считает редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

В интервью Главреду он отметил, минобороны РФ может передать координаты расположения главаря "вагнеровцев" ВСУ.

"Министерство обороны Шойгу запросто может сделать жест доброй воли, подарок для Генштаба Минобороны Украины – назвать координаты: "Вот вам подарок. Работайте". После чего они разведут руками и скажут: "Видите, как бывает, человек хочет выйти из Бахмута, но даже этого сделать не может вместе со своей когортой чертей. Я не исключаю такого варианта. Такая "ответка" вполне может прилететь Пригожину.", - пояснил Сотник.

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Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

По его словам, Путин точно не будет терпеть оскорбления со стороны Пригожина.

"Пригожин прекрасно понимал, какой ход делает, артикулируя эти слова в таком тоне и с такой лексикой. Я понимаю, что у него другой лексики нет, но именно в отношении Путина он пошёл ва-банк – либо пан, либо пропал. Видимо, Пригожину нарисована какая-то неплохая перспектива на горизонте, поэтому он решился пойти на такое", - отметил Сотник.

Смотрите видео полного интервью Александра Сотника Главреду:

Конфликт Пригожина и Минобороны РФ

Ранее главарь бандформирований наемников ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области. По его словам, захваченные позиции в городе он покидает минобороны страны-агрессора РФ.

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров заявил, что его подразделения готовы заменить в Бахмуте наемников частной военной компании "Вагнер", которые якобы хотят покинуть город-крепость.

После этого заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на самом деле РФ лишь стягивает "вагнеровцев" под Бахмут, чтобы попытаться взять город до 9 мая. Этими "вагнеровцами" РФ заменяет штурмовые отряды российских десантников.

При этом представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Пригожин цинично врет в своих заявлениях о ситуации в Бахмуте и состоянии "вагнеровцев". "Повар Путина" соврал о дефиците боеприпасов. На самом деле в Бахмуте Донецкой области продолжаются тяжелые бои, подчеркнул Череватый.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал публичное выяснение отношений между главарем бандформирований ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и минобороны страны-агрессора РФ. Ссора Пригожина с министерством обороны России имеет целью исключительно отвлечение внимания, подчеркнул он.

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