Армия Украины в Белгороде или Ростове: Сотник оценил сценарий, которым пугает Пригожин

Любые действия Украины следует рассматривать сквозь призму защиты своего государства, считает журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

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Осуждать Украину в любом случае не буду, она защищается - Сотник / Коллаж: Главред, фото: скриншот Главред, 10-я ОГШб

Заявления главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о том, что ВСУ якобы способны пойти на российские города, направлены на усиление его личной риторики. Сложно сказать, возможен ли поход украинских войск на Ростов или Белгород, однако любые действия Украины будут демаршем в рамках защиты, поскольку она права. Об этом заявил, редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

В интервью Главреду он рассказал о том, что слова Пригожина о, дескать, возможном походе ВСУ на Ростов – усиление собственной риторики. Мол, предательство в рядах страны-агрессора России может привести к подобной ситуации.

"Пригожин таким образом хотел усилить свою мысль о внутреннем предательстве – о тех предателях, которые засели в кабинетах российского минобороны, о том, что их предательство чревато таким негативным развитием событий", - полагает Сотник.

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По его словам, сложно сказать, могут ли ВСУ пойти на Ростов или Белгород, однако Украина сама будет решать, как ей защищаться, поскольку Киев в этой войне – сторона, за которой правда.

"Пойдут ли ВСУ до Ростова или Белгорода, сейчас сказать сложно. Я не работаю в генштабе, а если бы работал, то всё равно бы не сказал. Но если они на такое решатся, то, как правильно сказал Энтони Блинкен, "это Украина будет решать, каким образом ей защищаться". Потому даже такой демарш будет в рамках защиты. Я осуждать Украину не буду никогда. Она защищается, и она права", - подчеркнул Александро Сотник.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский сказал, что ВСУ пока не готовы перейти в контрнаступление.

Украине нужно больше времени на подготовку и получение обещанных западными союзниками вооружений. По его словам, когда украинские войска будут готовы, они перейдут в наступление, чтобы не допустить заморозки войны.

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов сказал, что контрнаступление армии Украины приведет к панике в рядах оккупантов РФ.

По мнению Гаврилова, уже в этом или следующем месяце можно будет увидеть крах российской оккупационной армии или экономики агрессора России.

Главарь боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин разразился истерикой о том, что контрнаступление ВСУ уже якобы "началось". По его словам, силы обороны Украины бьют оккупантов на Бахмутском направлении и, мол, "пойдут" на Брянскую и Белгородскую области.

Смотрите видео, в котором Сотник сделал прогноз о победе Украины над Россией

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