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Контрнаступление ВСУ в разгаре, армия Украины "пойдет" на Брянщину и Белгородщину – Пригожин

Андрей Ганчук
11 мая 2023, 14:11 обновлено 11 мая, 14:11
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Силы обороны Украины заходят во фланги оккупантов России на Бахмутском направлении и действуют успешно, сказал главарь боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.
Пригожин, ВСУ
Пригожин придумал "наступление ВСУ на Брянскую и Белгородскую области" / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Главарь боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ, дескать, "уже началось". Он рассказал, как украинские войска бьют оккупантов на Бахмутском направлении и сделал прогноз о якобы "походе армии Украины" на Брянскую и Белгородскую области страны-агрессора России.

Пропагандисты российского ресурса Смотри опубликовали телефонный комментарий Пригожина, в котором он сказал, что, мол "контрнаступление ВСУ идет полным ходом".

"Контрнаступление идет полным ходом. На Артемовском направлении (так оккупанты называют Бахмутское направление, - ред.) подразделения ВСУ заходят во фланги и, к сожалению, на некоторых участках это успешно у них получается. Мы дальше идем в Артемовске (так захватчики называют Бахмут, - ред.), чтобы его захлопнуть. План ВСУ в действии – мы идем и захлопываем их, а они захлопывают нас", - сказал Пригожин.

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Далее он выдумал, что ВСУ, дескать, намерены не просто продавить Бахмутское направление, но и, мол, "пойти в Брянскую и Белгородскую области".

"Для ВСУ важно сейчас – проломить Артемовское направление. Следующими направлениями будут Брянская, Белгородская области с выходжом на территорию РФ и Запорожье. Им нужно сначала разобраться с Артемовским направлением с ЧВК Вагнер, закончить эту историю, и после этого, на подъеме, со всем боевым духом идти в Запорожье, Брянскую, Белгородскую области. Поэтому наступление ВСУ началось – все части, которые прошли подготовку, получили необходимое вооружение, технику, танки и все остальное, они уже полностью задействованы. И после того как они попробуют свои силы, разомнут мускулы, дальше будут задействованы северное направление и южное", - подчеркнул Евгений Пригожин.

Украину территории России не интересуют

Напомним, Украина на всех уровнях власти неоднократно подчеркивала, что Киеву не нужны российские территории – ВСУ намерены освободить исключительно свои земли в границах 1991 года.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что армия Украины пока не готова перейти к контрнаступательной операции. Киев нужно больше времени на подготовку и получение обещанных Западом вооружений. По его словам, ВСУ, когда будут готовы, пойдут в наступление, чтобы не допустить заморозки войны с агрессором РФ.

Заместитель главы Минобороны Владимир Гаврилов говорил, что контрнаступление ВСУ приведет к панике в рядах российских оккупантов. По его мнению, уже в текущем или следующем месяце можно будет наблюдать за событиями, которые приведут к краху либо военных группировок РФ, либо ее экономики.

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль отметил, что ВСУ тщательно готовятся к контрнаступлению. Силы обороны немедленно пойдут в наступление сразу после того, как соответствующее решение будет принято на уровне военного и политического командования.

Смотрите видео, в котором Пригожин оценил президентские амбиции Пригожина в России

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