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РФ стягивает в Бахмут "вагнеровцев", чтобы захватить город до 9 мая - Маляр

Ангелина Подвысоцкая
5 мая 2023, 15:01 обновлено 5 мая, 15:09
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ВСУ не дают оккупантам взять город под свой контроль. Украинские военные уничтожили склады с боеприпасами "вагнеровцев",
Анна Маляр, ВСУ
Оккупанты стягивают в Бахмут вагнеровцев / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Украины, 93-я ОМБр Холодный Яр

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин говорил о том, что его боевикам придется выйти из Бахмута Донецкой области якобы из-за серьезных проблем с боеприпасами. Однако на самом деле РФ лишь стягивает "вагнеровцев" под Бахмут, чтобы попытаться взять город до 9 мая. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Этими "вагнеровцами" РФ заменяет штурмовые отряды российских десантников.

"Враг изо всех сил пытается взять Бахмут под контроль до 9 мая. Для выполнения этой задачи они стягивают вагнеровцев с других направлений и заменяют ими штурмовые отряды десантников, которые сейчас воюют на Бахмутском направлении", - сказала Маляр.

видео дня

Однако оккупанты до сих пор не смогли захватить город, ведь украинские военные делают все, чтобы враг не прорвал оборону. ВСУ мастерски уничтожили места хранения "вагнеровских" боеприпасов.

Ситуация в Бахмуте

Пригожин записал истерическое видео с обвинениями в адрес Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. При этом он показал целые горы трупов наемников Вагнера, уничтоженных под Бахмутом.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый убежден, что своими заявлениями Пригожин лишь пытается привлечь к себе внимание. Он подтверждает, что у "Вагнера" заканчиваются боевики, а у Пригожина продолжаются конфликты с российским военным руководством.

Смотрите видео Главреда - Череватый рассказал о цели заявлений Пригожина и "бегства" "вагнеровцев" из Бахмута:

Другие новости:

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