РФ стягивает в Бахмут "вагнеровцев", чтобы захватить город до 9 мая - Маляр

ВСУ не дают оккупантам взять город под свой контроль. Украинские военные уничтожили склады с боеприпасами "вагнеровцев",

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Оккупанты стягивают в Бахмут вагнеровцев / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Украины, 93-я ОМБр Холодный Яр

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин говорил о том, что его боевикам придется выйти из Бахмута Донецкой области якобы из-за серьезных проблем с боеприпасами. Однако на самом деле РФ лишь стягивает "вагнеровцев" под Бахмут, чтобы попытаться взять город до 9 мая. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Этими "вагнеровцами" РФ заменяет штурмовые отряды российских десантников.

"Враг изо всех сил пытается взять Бахмут под контроль до 9 мая. Для выполнения этой задачи они стягивают вагнеровцев с других направлений и заменяют ими штурмовые отряды десантников, которые сейчас воюют на Бахмутском направлении", - сказала Маляр.

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Однако оккупанты до сих пор не смогли захватить город, ведь украинские военные делают все, чтобы враг не прорвал оборону. ВСУ мастерски уничтожили места хранения "вагнеровских" боеприпасов.

Ситуация в Бахмуте

Пригожин записал истерическое видео с обвинениями в адрес Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. При этом он показал целые горы трупов наемников Вагнера, уничтоженных под Бахмутом.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый убежден, что своими заявлениями Пригожин лишь пытается привлечь к себе внимание. Он подтверждает, что у "Вагнера" заканчиваются боевики, а у Пригожина продолжаются конфликты с российским военным руководством.

Смотрите видео Главреда - Череватый рассказал о цели заявлений Пригожина и "бегства" "вагнеровцев" из Бахмута:

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