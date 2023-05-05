РФ стягивает в Бахмут "вагнеровцев", чтобы захватить город до 9 мая - Маляр

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин говорил о том, что его боевикам придется выйти из Бахмута Донецкой области якобы из-за серьезных проблем с боеприпасами. Однако на самом деле РФ лишь стягивает "вагнеровцев" под Бахмут, чтобы попытаться взять город до 9 мая. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Этими "вагнеровцами" РФ заменяет штурмовые отряды российских десантников.
"Враг изо всех сил пытается взять Бахмут под контроль до 9 мая. Для выполнения этой задачи они стягивают вагнеровцев с других направлений и заменяют ими штурмовые отряды десантников, которые сейчас воюют на Бахмутском направлении", - сказала Маляр.
Однако оккупанты до сих пор не смогли захватить город, ведь украинские военные делают все, чтобы враг не прорвал оборону. ВСУ мастерски уничтожили места хранения "вагнеровских" боеприпасов.
Ситуация в Бахмуте
Пригожин записал истерическое видео с обвинениями в адрес Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. При этом он показал целые горы трупов наемников Вагнера, уничтоженных под Бахмутом.
Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.
Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый убежден, что своими заявлениями Пригожин лишь пытается привлечь к себе внимание. Он подтверждает, что у "Вагнера" заканчиваются боевики, а у Пригожина продолжаются конфликты с российским военным руководством.
Смотрите видео Главреда - Череватый рассказал о цели заявлений Пригожина и "бегства" "вагнеровцев" из Бахмута:
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