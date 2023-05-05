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Пригожин не может захватить Бахмут до 9 мая: в ГУР и ВСУ объяснили, почему" вагнеровцы " будут бежать

Юлия Куришко
5 мая 2023, 14:15 обновлено 5 мая, 14:36
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Главарь бандформирований наемников ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о том, что выводит свои подразделения из Бахмута.
Пригожин не может захватить Бахмут до 9 мая: в ГУР и ВСУ объяснили, почему' вагнеровцы ' будут бежать
ВСУ отреагировали на заявление Пригожина / коллаж Главред: фото: twitter.com, скриншот: youtube.com

В Вооруженных силах Украины осторожно комментируют эти заявления Пригожина, объяснив, что они могут иметь отдельную цель и последствия.

"В течение месяцев Пригожин пытается делать эпатажные заявления, чтобы привлечь к себе внимание", - об этом сказал в комментарии"ВВС"спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

По словам Череватого, это делается по двум причинам: у "вагнеровцев" заканчиваются боевики и продолжаются внутренние проблемы с российским военным руководством.

видео дня

"За эти сутки уничтожено 137 оккупантов, 202 ранены, они несут большие потери", - говорит представитель и добавляет, что на самом деле у них не боеприпасный, а человеческий голод.

Российское Минобороны, по его словам, не отправляет "вагнеровцам" подмогу в таком количестве, как им хотелось бы.

Но сейчас наемники "Вагнера" и дальше продолжают атаковать ВСУ в Бахмуте. Там и дальше продолжаются тяжелые бои. Череватый сообщил, что за сутки было 43 боестолкновения и 520 обстрелов разными калибрами.

"Интенсивность боев не спадает. Я думаю, они и дальше делают все, чтобы захватить Бахмут до 9 мая", - добавил спикер.

Реакция ГУР

Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк заявил, что Пригожин не собирается выводить своих наемников из Бахмута.

"Пригожин не будет выводить "вагнеровцев" из Бахмута. Эти заявления сделаны им на фоне того, что он не может выполнить очередное обещание - захватить Бахмут до 9 мая. Поэтому он сейчас пытается сделать кого-то виновным в этом, ведь он сейчас понимает, что уже не может соблюсти свое слово", - пояснил Черняк в комментарии РБК-24.

По его словам, ГУР не фиксирует никаких отводов войск сейчас в районе Бахмута Донецкой области.

При этом Черняк подчеркнул, что у "вагнеровцев", конечно, есть сейчас определенные проблемы с обеспечением боеприпасами.

"Но сколько бы им ни давали - им не будет достаточно. То есть чем больше им дают - тем больше им нужно и тем больше им хочется получать", - отметил представитель ГУР.

Смотрите видео о том, как ВСУ защищают Бахмут:

Ситуация в Бахмуте

Напомним, что главарь бандформирований наемников ЧВК Вагнера Евгений Пригожин удивил заявлением о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области.

Пригожин записал истеричное видео с обвинениями в адрес Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. При этом он показал целые горы трупов наемников Вагнера, уничтоженных под Бахмутом.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России достигла частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута.

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