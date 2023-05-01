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Контратака в Бахмуте: ВСУ пошли вперед и выбили оккупантов с позиций

Алексей Тесля
1 мая 2023, 09:33 обновлено 1 мая, 09:45
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На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия, рассказал Александр Сырский.
ВСУ, Бахмут
ВСУ контратакуют / Коллаж 93-я ОМБр Холодный Яр, Соцсети

Враг бросает в бой новые штурмовые группы ЧВК "Вагнер", бойцов других частных компаний, десантников, однако взять Бахмут им не удается, заявил командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский.

В то же время на некоторых участках Вооруженные силы Украины успешно контратакуют, цитирует его Military media center.

"На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Враг провел многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций на нескольких направлениях. Впрочем, благодаря стойкости и мужеству защитников Крепости, действия врага потерпели неудачу", — говорит Сырский.

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По словам командующего, чтобы продвинуться вперед, враг применяет максимум усилий и не считается ни с чем. Несмотря на значительные потери, в бой постоянно бросаются новые штурмовые группы ЧВК "Вагнер", бойцов других частных компаний, десантников, но взять город под контроль противнику не удается.

"Ситуация довольно сложная. Вместе с тем на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции", — добавил Сырский.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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