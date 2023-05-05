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Мощно "насыпали" оккупантам под Бахмутом: Маляр рассказала об активных штурмовых действиях ВСУ

Алина Дембицкая
5 мая 2023, 16:42 обновлено 5 мая, 16:43
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С украинской стороны совершаются не только оборонительные действия, но и активные штурмовые действия, отметила Анна Маляр.
Мощно 'насыпали' оккупантам под Бахмутом: Маляр рассказала об активных штурмовых действиях ВСУ
ВСУ разнесли склады боеприпасов РФ в Бахмуте / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/ganna.maliar, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Вооруженные силы Украины не только обороняются под Бахмутом, но и ведут активные штурмовые действия.

Как отметила Маляр в эфире телемарафона, украинским защитникам удалось уничтожить склады боеприпасов частной военной компании "Вагнер".

"С нашей стороны совершаются не только оборонительные действия, но и активные штурмовые действия. У нас есть новость, что наши бойцы уничтожили места хранения боеприпасов "вагнеровцев", - рассказала она.

видео дня

Заместитель министра обороны отметила, что Украина привлекает все силы, чтобы обезвредить российских захватчиков, которые, несмотря на бешеные потери, пытаются захватить город-крепость Бахмут.

Ситуация в Бахмуте

Недавно руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что украинская армия продолжает оборонять Бахмут и не дает российским оккупантам захватить город. То, что происходит в Бахмуте, необходимо воспринимать как контрнаступление ВСУ. Он также добавил, что сейчас российское наступление уже "захлебывается".

Как отметил командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский, ВСУ готовят мощный удар по оккупантам в Бахмуте. "Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны и нанесение максимальных потерь противнику", - отметил он.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что недавно главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин говорил о том, что его боевикам придется выйти из Бахмута Донецкой области якобы из-за серьезных проблем с боеприпасами. Однако на самом деле РФ лишь стягивает "вагнеровцев" под Бахмут, чтобы попытаться взять город до 9 мая.

Смотрите видео - в интервью Главреду руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что наступление российской оккупационной армии уже "захлебывается":

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