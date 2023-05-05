Мощно 'насыпали' оккупантам под Бахмутом: Маляр рассказала об активных штурмовых действиях ВСУ

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Вооруженные силы Украины не только обороняются под Бахмутом, но и ведут активные штурмовые действия.
Как отметила Маляр в эфире телемарафона, украинским защитникам удалось уничтожить склады боеприпасов частной военной компании "Вагнер".
"С нашей стороны совершаются не только оборонительные действия, но и активные штурмовые действия. У нас есть новость, что наши бойцы уничтожили места хранения боеприпасов "вагнеровцев", - рассказала она.
Заместитель министра обороны отметила, что Украина привлекает все силы, чтобы обезвредить российских захватчиков, которые, несмотря на бешеные потери, пытаются захватить город-крепость Бахмут.
Ситуация в Бахмуте
Недавно руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что украинская армия продолжает оборонять Бахмут и не дает российским оккупантам захватить город. То, что происходит в Бахмуте, необходимо воспринимать как контрнаступление ВСУ. Он также добавил, что сейчас российское наступление уже "захлебывается".
Как отметил командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский, ВСУ готовят мощный удар по оккупантам в Бахмуте. "Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны и нанесение максимальных потерь противнику", - отметил он.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что недавно главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин говорил о том, что его боевикам придется выйти из Бахмута Донецкой области якобы из-за серьезных проблем с боеприпасами. Однако на самом деле РФ лишь стягивает "вагнеровцев" под Бахмут, чтобы попытаться взять город до 9 мая.
Смотрите видео - в интервью Главреду руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что наступление российской оккупационной армии уже "захлебывается":
Вас может заинтересовать: