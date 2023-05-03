Террорист Гиркин разразился истерикой из-за удара по Кремлю и призвал Путина "уничтожить Украину"

Стрелков призвал путинский режим "проснуться" и начать воевать с Украиной "всерьез, уничтожая инфраструктуру и саму украинскую государственность".

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Террорист Гиркин разразился истерикой из-за удара по Кремлю / скриншот

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) закатил истерику из-за атаки неизвестного беспилотника на Кремль. Российский террорист призвал диктатора РФ Владимира Путина "уничтожить Украину".

Как отметил Гиркин в своем Telegram-канале, атака на Кремль полностью разрушила миф о "могуществе российской армии", а Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу делают вид, что"все в порядке".

"Последний раз враг бомбил Москву в 1942-м. Некая Украина (страна без ядерного оружия, без флота и без мощной военной промышленности) проводит демонстративную, на камеры, атаку на Кремль, сердце "ядерной сверхдержавы". Медийно это выглядит неплохо для врага, правда?", - отметил российский террорист.

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Стрелков призвал путинский режим "проснуться" и начать воевать с Украиной "всерьез, уничтожая инфраструктуру и саму украинскую государственность".

Кроме того, террорист Гиркин-Стрелков назвал Киев и Одессу "российскими городами, где разгуливают "укронацисты". Он обратился к Путину, Герасимову и Шойгу, заявив, что "время пришло".

"Пока добрый десяток регионов России ежедневно атакует враг. Не замечать это, делая вид, что все в порядке — предательство. Время пришло... Пришло время, надеюсь, не для очередных жестов доброй воли. Украина должна быть уничтожена", - выдал российский военный преступник.

Удар беспилотника по Кремлю

В Кремле 3 мая сделали заявление, в котором обвинили Украину в якобы "попытке нанести удар" по резиденции главы страны-агрессора России Владимира Путина.

"Сегодня ночью киевским режимом была осуществлена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль", - указали в сообщении.

В Сети опубликовали видео, как неизвестный беспилотник наносит удар по крыше Кремля, после чего происходит возгорание. Кремлевский рупор Дмитрий Песков сообщил, что Путина во время атаки не было – он работал в своей резиденции в Ново-Огарево.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что на Банковой нет никакой информации о ночных атаках беспилотников на Кремль. Украина направляет все свои силы и средства на освобождение своих территорий, а не на нападение на чужие объекты. Также он добавил, что удар по Кремлю, в отличие от террористических атак агрессора России на украинские города, нельзя назвать терактом.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что атака на Кремль указывает на то, что Москва готовит теракт. По его словам, Украине нет никакого смысла атаковать Кремль. Также он добавил, что клан Путина потерял силовой контроль над страной и инцидент может сигнализировать, в том числе, и о подпольной работе местных сил сопротивления.

Смотрите видео - советник Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на обвинения Москвы в адрес Киева из-за ночных ударов дронов по Кремлю:

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