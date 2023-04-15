"Черный клоун": Гиркин в истерике набросился на "повара Путина" за призыв завершить войну

"Стрелку" не понравилось предложения о необходимости окончания боевых действий.

https://glavred.info/world/chernyy-kloun-girkin-v-isterike-nabrosilsya-na-povara-putina-za-prizyv-zavershit-voynu-10463680.html Ссылка скопирована

Игорь Гиркин набросился на Евгения Пригожина / t.me/kazansky2017/Скриншот

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) закатил истерику после призыва основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина завершить войну с Украиной.

"Стрелку" не понравилось предложения о необходимости окончания боевых действий, и он в своем Telegram вылил ушат помоев на повара Путина.

"Я правильно понял, что Черный Клоун прямо призвал к отторжению от РФ половины Донецкой Народной Республики, столицы и трети территории Запорожской области, сданного в ходе "непростого решения" Херсона?", — пишет российский террорист намекая, что оккупанты бежали из регионов, объявленных ранее территорией РФ диктатором Владимиром Путиным.

видео дня

"Интересно - напишет ли на него кто-нибудь заявление в прокуратуру? Вопрос риторический… "этот призыв - чей надо призыв", — добавил Гиркин.

Ранее Гиркин снова прошелся по министру обороны РФ Шойгу. Он назвал его "тупым, как пробка" и заявлял, что Шойгу "редкое сочетание дурака, вора и мерзавца".

Напомним, ранее Игорь Гиркин раскритиковал российское военное командование за сооружение неэффективных линий сдерживания на фронте Вооруженых сил Украны. По его словам, такие инженерные сооружения устарели, по меньшей мере, на 80 лет.

По словам террориста, такого рода железобетонные конструкции на сегодняшний день уже не эффективны.

Читайте еще: