Пригожин предлагал Украине сдать позиции войск РФ - The Washington Post

Какие позиции российских войск предлагал раскрыть главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин, не уточняется.

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Евгений Пригожин якобы обратился с "экстраординарным" предложением к Киеву / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главарь российской ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин якобы предлагал Украине раскрыть данные о позициях войск РФ в обмен на отвод подразделений ВСУ из Бахмута, где его наемники несут большие потери. Украинская сторона не согласилась на это предложение. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на секретные документы Пентагона, которые попали в Сеть через платформу Discord.

"В конце января, когда его (Пригожина, - ред.) наемники тысячами гибли в боях за разрушенный город Бахмут, владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин сделал Украине экстраординарное предложение. Пригожин сказал, что если украинское командование выведет своих солдат из района вокруг Бахмута, он передаст Киеву информацию о позициях российских войск, которые Украина может использовать для нападения на них", - пишет издание.

Пригожин якобы передал это предложение своим "контактам в Управлении военной разведки Украины, с которыми он поддерживал секретную связь в ходе войны".

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Журналисты пишут, что Пригожин публично враждовал с российскими военачальниками, которые не смогли вооружить и пополнить запасы его боевиков.

"Но он также является союзником президента России Владимира Путина, который вполне может расценить предложение Пригожина обменять жизни бойцов "Вагнера" на российских солдат как предательство", - говорится в публикации.

При этом в документе не уточняется, какие позиции российских войск предлагал раскрыть главарь "вагнеровцев".

"Два украинских чиновника подтвердили, что Пригожин несколько раз разговаривал с управлением украинской разведки, известным как ГУР. Один из чиновников сказал, что Пригожин неоднократно делал предложение относительно Бахмута, но Киев отклонял его, потому что чиновники не доверяют Пригожину и считали его предложения неискренними", - отмечает WP.

В Вашингтоне тоже не поверили таким намерениям главаря "вагнеровцев", рассказал официальный представитель США.

В документах также говорится о борьбе за власть между Пригожиным и высшими должностными лицами РФ, включая министра обороны Сергея Шойгу.

The Washington Post также отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью не подтвердил контакты с Пригожиным.

К слову, газета The Washington Post убрала из расшифровки интервью президента Владимира Зеленского, которое вышло на сайте издания 13 мая, фрагмент, в котором журналисты просят его прокомментировать информацию о неофициальных контактах ГУР Украины и главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

Сейчас на сайте WP опубликована сокращенная версия расшифровки. Версия без сокращений доступна в веб-архиве.

Ситуация в Бахмуте

Главарь боевиков Вагнера Евгений Пригожин 12 мая заявил, что ВСУ якобы "держат под контролем" Берховское водохранилище, трассу Часов Яр – Бахмут и заняли тактические высоты. Если украинские войска зайдут в село Берховка, начнется окружение оккупантов РФ в Бахмуте.

14 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военные продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода. По ее словам, силам обороны удалось захватить более десяти позиций российских оккупантов.

Данные интерактивной карты DeepState по состоянию на 15 мая свидетельствуют, что Силы обороны Украины продолжают продвижение на Бахмутском направлении в Донецкой области и выбили российских оккупантов с новых позиций. В самом городе не прекращаются ожесточенные бои.

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