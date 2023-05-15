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The Washington Post удалила из интервью Зеленского фрагмент о якобы контактах Буданова и Пригожина

Анна Ярославская
15 мая 2023, 07:23 обновлено 15 мая, 07:33
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В изначальной версии интервью журналисты WP просили президента прокомментировать информацию о том, что ГУР поддерживает негласные контакты с Пригожиным.
Зеленский, Буданов, Пригожин
Зеленский заявил, что WP "публикует какую-то информацию, которая не помогает Украине" / Коллаж: Главред, фото: Instagram Зеленского, УНИАН, скриншот

Газета The Washington Post убрала из расшифровки интервью президента Владимира Зеленского, которое вышло на сайте издания 13 мая, фрагмент, в котором журналисты просят его прокомментировать информацию о неофициальных контактах ГУР Украины и главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

Как пишет Русская служба BBC, сейчас на сайте WP опубликована сокращенная версия расшифровки. Версия без сокращений доступна в веб-архиве.

В изначальной версии интервью журналисты просили прокомментировать информацию о том, что ГУР поддерживает негласные контакты с Пригожиным. Об этом якобы говорится в секретных документах Пентагона, которые были слиты в Сеть.

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"Это вопрос военной разведки. Вы хотите, чтобы меня осудили за государственную измену? И поэтому очень интересно, если кто-то говорит, что у вас есть документы или если кто-то из нашего правительства рассказывает о деятельности нашей разведки. Я также хотел бы спросить у вас: с какими источниками в Украине вы контактируете? Кто рассказывает о деятельности нашей разведки? Ведь это самое тяжкое преступление в нашей стране. С какими украинцами вы разговариваете?" — ответил Зеленский.

Журналисты заверили Зеленского, что никто из украинских чиновников об этом с ними не говорил, мол, они опираются исключительно на утечку документов.

"Я могу зачитать, какая есть информация о Пригожине и ГУР. 13 февраля Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Украины, сообщил вам о российском плане по дестабилизации Молдовы с помощью двух бывших сотрудников "Вагнера". Буданов сообщил вам, что рассматривает эту схему как способ (российской стороны. - ред.) разоблачить Пригожина (в контактах с ГУР, – ред.), потому что "мы имеем с ним дело". Вы поручили Буданову проинформировать президента Молдовы Майю Санду, а Буданов сказал вам, что ГУР сообщило Пригожину, что его объявят предателем, который работает на Украину. В документе также говорится о том, что Буданов ожидал, что россияне используют детали секретных переговоров Пригожина с ГУР и встреч с офицерами ГУР в Африке", - заявил журналист в удаленном фрагменте.

В ответ Зеленский сказал, что WP "публикует какую-то информацию, которая не помогает нашему государству".

"Поэтому я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Я не совсем понимаю вашу цель. Ваша цель – помочь России? Значит, у нас разные цели. Если я не сижу с ними за одним столом, я не совсем понимаю, о чем мы говорим. Каждый из этих вопросов просто демотивирует Украину, демотивирует определенных партнеров помогать Украине. Так или иначе, я просто не понимаю вашей цели", - добавил президент.

В конце вырезанной части интервью Зеленский заявил, что информация, приведенная журналистом WP, не была частью утечки документов Пентагона и не находилась в открытом доступе.

Далее журналисты WP продолжают настаивать, что никто не сообщал им эту информацию лично, а данные они получили из секретных документов.

"Они (документы – ред.) не были в интернете, они были частью чего-то. Мы, нормальное общество, не могли получить доступ ко всему этому. Не могли. А потом, я думаю, начала появляться информация, которую стали публиковать частично, и все остальное. Я думаю, что это ваше - или вашей редколлегии, или кого-то еще. Я не хочу никого обидеть, я не знаю. Поэтому сегодня вы публикуете эту информацию по частям. Вы публикуете информацию о контрнаступлении Украины, о том или ином. Я вам сказал, что я думаю, что это – как бы выразиться – кто-то где-то что-то услышал, кто-то где-то что-то опубликовал, но информацию скомпилировали, и она разная и не работает в пользу Украины", - сказал Зеленский.

Позднее Пригожин прокомментировал данные WP о его негласных контактах с ГУР.

"Да, конечно, могу подтвердить эту информацию. Нам вообще нечего скрывать от зарубежных спецслужб. Мы до сих пор с Будановым находимся в Африке. А что касается WP и удаленного фрагмента, то я думаю, что это случилось из-за того, что они не купили вовремя билеты, и боюсь, если кто-то узнает, что WP все еще в Африке, им продадут бизнес-класс задорого. Поэтому они просто хотят сэкономить, как обычно", — сказал он.

Утечка секретных данных Пентагона

6 апреля издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

Военные аналитики говорят, что документы, по-видимому, были изменены в некоторых частях по сравнению с их первоначальным вариантом.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал появление в СМИ материалов о готовящемся украинском контрнаступлении. Данные о подготовке украинской армии, появившиеся в социальных сетях как якобы утечка секретных военных документов, являются подделкой, созданной силами российской разведки, считает Подоляк.

9 апреля Министерство юстиции США начало расследование утечки огромного количества документов американской разведки, которые были опубликованы в социальных сетях.

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