"Захвачено больше 10 позиций врага": ВСУ пошли в наступление под Бахмутом - Маляр

Маляр добавила, что украинские военные взяли в плен вражеских солдат из разных частей.

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Анна Маляр / Коллаж Главред, фото 1 Отдельная бригада специального назначения им. Ивана Богуна, Минобороны Украины

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военные продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода.

Как сообщила в Telegram Маляр, силам обороны удалось захватить более десяти позиций российских оккупантов.

"Наши подразделения за сегодняшний день захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окрестностей Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского", - сообщила она.

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Маляр добавила, что украинские военные взяли в плен вражеских солдат из разных частей.

"В самом Бахмуте очень горячо. Враг собрал там все силы и пытается продвигаться, уничтожая все на своем пути. Продолжаются ожесточенные бои", - рассказала замминистра обороны.

Маляр подчеркнула, что по состоянию на сейчас оккупанты не могут окружить Бахмут и "достичь громкой победы на этом направлении".

При этом она добавила, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский держит ситуацию под контролем.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что за 12-13 мая ВСУ продвинулась в Бахмуте вглубь контролируемой врагом территории на расстояние до 2 км и нанесли разрушительные удары противнику. Об этом сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, комментируя ситуацию в Бахмуте.

После этого офицер резерва армии обороны Израиля ЦАХАЛ Виктор Верцнер рассказал, что в результате удачно проведенной операции Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении оккупационные войска РФ отступили, оставив до 5 километров фронта. По его словам, складывается впечатление, что ситуация в Бахмуте приближается к перелому в пользу Украины.

Напомним, в Клещиевке Бахмутского района Донецкой области был нанесен мощный удар по командному пункту российских войск. По предварительным данным, в результате ликвидировано несколько старших офицеров армии РФ, рассказал полковник ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

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