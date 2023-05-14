Штаб РФ обезглавлен: под Бахмутом ВСУ взорвали комбрига и начштаба оккупантов – соцсети

В результате удара ВСУ ликвидированы несколько старших офицеров армии РФ.

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У оккупантов потери под Бахмутом / Twitter/informatorlgua, Freeradio

В Клещиевке Бахмутского района Донецкой области был нанесен мощный удар по командному пункту российских войск.

По предварительным данным, в результате ликвидированы несколько старших офицеров армии РФ, рассказал полковник ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

Позднее информацию украинского военного подтвердили и российские пропагандисты.

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По данным пропагандиста РФ Андрея Морозова, штаб 4-й бригады оккупантов был обезглавлен в результате удара ствольной артиллерии ВСУ.

"Результат этого за последние 48 часов: в 4-й бригаде убиты комбриг и начштаба бригады, погиб офицер из управления 2 АК ("армейский корпус ЛНР" - ред.), есть другие убитые и раненые офицеры управления бригады", — написал он.

По его словам, эта же бригада также понесла большие потери в последние сутки. "Бригада значимо измотана и обескровлена, и противник об этом знает", - написал Морозов.

Вместе с тем журналист и блогер Денис Казанский не исключил, что координаты штаба 4-й бригады РФ могли слить "вагнеровцы", которые конфликтуют с Минобороны. В рядах оккупантов по этому поводу ходят очень настойчивые слухи.

"Пригожин с нескрываемым удовольствием говорит о провалах и отступлениях российской армии. Уничтожение штаба 4-й бригады - серьезный удар по конкурентам, который сейчас так нужен владельцу "Вагнера", — написал Казанский.

Ситуация в Бахмуте

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о том, что оккупанты регулярно выдают в эфир ложную информацию о нехватке оружия и этим, по всей вероятности, желают оправдать реальную картину своих потерь и поражений в Бахмуте.

В это самое время, говорит чиновница, украинской армии удалось продвинуться на два километра на Бахмутском направлении и не утратить контроль ни над одной позицией за неделю.

Напомним, командир тактической группы Азов 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий рассказал, что украинские бойцы под Бахмутом разгромили подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск России.

"Фактически полностью уничтожены 6 и 8 роты данной бригады, разбита бригадная разведка. Уничтожено значительное количество боевых бронированных машин, захвачено значительное количество пленных", — сказал Билецкий.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский сообщил, что украинские войска отбросили оккупантов РФ на Бахмутском направлении на 2 километра. По его словам, ВСУ истощили боевиков Вагнера, а им на замену пришли менее подготовленные оккупанты с других подразделений.

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