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ВСУ отбивают Бахмут: украинские воины продвинулись вглубь города - Череватый

Сергей Кущ
13 мая 2023, 12:26 обновлено 13 мая, 12:56
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Украинские воины только за два дня уничтожили 127 оккупантов и 171 ранили.
Бахмут, Александр Сырский
Бахмут, Александр Сырский / 93 ОМБр Холодный Яр, Telegram Military Media Center

ВСУ за вчера-сегодня продвинулась в Бахмуте вглубь территорий врага на расстояние до 2 км и нанесли разрушительные удары противнику, сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, комментируя ситуация в Бахмуте.

"За вчера украинским войскам удалось продвинуться вглубь врага от 250 метров до полутора километров вглубь. За сегодня нашим подразделениям на некоторых участках удалось пройти на глубину до трехсот метров и также постоянно наносить удары по врагу, чтобы уничтожать живую силу и технику", - сказал он.

Также Череватый сообщил, что за эти сутки враг 426 раз обстрелял наши позиции ствольной артиллерией и реактивной системой залпового огня, нанес 12 авиаударов.

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При этом украинские воины уничтожили 127 оккупантов и 171 ранили. Также было уничтожено 3 танка, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 8 складов с боеприпасами.

Кроме того, начальник пресс-службы 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандыба в эфире телемарафона сказал, что за последние дни его бригада на Бахмутском направлении провела ряд штурмовых действий и тем самым освободила значительный участок территорий.

"Освободили несколько километров и сейчас там закрепились. Враг не предпринимает никаких ответных действий, кроме артиллерийских и танковых обстрелов. Пытается сопротивляться, но сейчас у него все получается безуспешно", - сообщил Шкандыба.

Ситуация в Бахмуте

Бойцы 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ под Бахмутом нанесли поражение 72-й отдельной мотострелковой бригаде российских оккупантов.

Атаку украинских военных поддерживал танк. У захватчиков было больше техники, однако они не смогли противостоять бойцам сил обороны Украины.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский рассказал, что ВСУ отбросили оккупантов России на Бахмутском направлении на 2 километра.

По словам Сырского, украинская армия истощила боевиков ЧВК Вагнера, а на замену им пришли менее подготовленные оккупанты других подразделений РФ.

Главарь ЧВК Вагнера Пригожин сказал, что ВСУ "прорвали фланги" оккупантов России в Бахмуте.

Как заявил он, боевики Вагнера, дескать, "удерживают 95% Бахмута". Пригожин назвал ситуацию "сложной" и позвал главу Минобороны захватчиков Шойгу лично приехать в город и оценить обстановку.

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