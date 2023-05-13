ВСУ зашли с флангов в Бахмуте и проломили фронт на 5 километров — военный эксперт

Украинские военные имеют определенный успех на флангах, подчеркнул Виктор Верцнер.

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Виктор Верцнер оценил ситуацию в Бахмуте / Коллаж 10 ОГШБр, соцсети

В результате удачно проведенной операции Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении оккупационные войска РФ отступили, оставив до 5 километров фронта, заявил офицер резерва Армии обороны Израиля ЦАХАЛ Виктор Верцнер.

Создается впечатление, что ситуация в Бахмуте приближается к перелому в пользу Украины, рассказал он в эфире Radio NV.

"Еще рано об этом говорить, но такое впечатление есть, потому что украинские войска контратакуют на флангах и это создает определенные проблемы для российских захватчиков в центре Бахмута", — подчеркнул офицер резерва ЦАХАЛ.

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При этом он также объяснил, каким образом ВСУ удалось добиться успеха.

"Есть некоторая разница между российскими военными, в частности боевиками ПВК Вагнер, которые действуют именно в городе, и действующими на флангах частями МО России. Есть некая мотивационная разница. Они не так мощны, они не так тренированы и не таки мотивированы. Поэтому украинские военные имеют определенный успех на флангах", — добавил Верцнер.

Кто такой Виктор Верцнер Виктор Верцнер – израильский военный, майор ЦАХАЛ (армия обороны Израиля). С 2014 года помогает украинской армии, на волонтерских началах проводит тренинги.

Ситуация в Бахмуте

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о том, что оккупанты регулярно выдают в эфир ложную информацию о нехватке оружия и этим, по всей вероятности, желают оправдать реальную картину своих потерь и поражений в Бахмуте.

В это самое время, говорит чиновница, украинской армии удалось продвинуться на два километра на Бахмутском направлении и не утратить контроль ни над одной позицией за неделю.

Напомним, командир тактической группы Азов 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий рассказал, что украинские бойцы под Бахмутом разгромили подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск России.

"Фактически полностью уничтожены 6 и 8 роты данной бригады, разбита бригадная разведка. Уничтожено значительное количество боевых бронированных машин, захвачено значительное количество пленных", — сказал Билецкий.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский сообщил, что украинские войска отбросили оккупантов РФ на Бахмутском направлении на 2 километра. По его словам, ВСУ истощили боевиков Вагнера, а им на замену пришли менее подготовленные оккупанты с других подразделений.

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