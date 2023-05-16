РФ возобновит ракетные удары по объектам энергетики: украинцев уже просят экономить свет

В энергосистеме уменьшились мощности после прекращения работы энергоблоков, которые закрыли на ремонт.

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РФ возобновит ракетные удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Россия активизирует свои ракетные удары по украинским объектам энергосистемы. Эти обстрелы могут участиться с началом отопительного сезона. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Россия не откажется от своих намерений и продолжит наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре, особенно с началом следующего отопительного сезона. Именно поэтому мы уже осуществляем подготовку к зиме, восстанавливаем то, что подверглось атакам, и усиливаем защиту наших энергетических объектов", – сказал Галущенко.

Украина уже начала запасать оборудование, которое может понадобиться во время экстренных ремонтов. Среди таких - мобильные газовые турбины, газовые поршни и другое оборудование, которое может помочь децентрализовать генерацию.

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Стоит отметить, что Укрэнерго уже просит украинцев меньше потреблять электроэнергию, особенно в вечернее время - с 19:00 до 22:00.

Сообщается, что в результате российских обстрелов в прифронтовых регионах была повреждена магистральная линия электропередачи, которая обеспечивала выдачу мощности электростанции на востоке страны. В связи с этим специалисты начали ремонт.

Кроме того были остановлены на ремонт энергоблоки электростанций, которые ранее подвергали ракетным и дроновым ударам. Это привело к значительному снижению объемов мощности и резервов.

"Выключив несколько электроприборов или используя их днем или ночью, вы помогаете уменьшить нагрузку на энергосистему и облегчить ее балансировку", — говорят в "Укрэнерго".

Состояние энергосистемы Украины

Власти Украины заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что Украина будет находиться под угрозой аварийных отключений электроэнергии до тех пор, пока не будет полностью восстановлено сеть и генерацию, поскольку сейчас схемы энергоснабжения не являются достаточно качественными и надежными.

Председатель правления Владимир Кудрицкий утверждал, что в Украине летом 2023 года ожидают серьезного увеличения потребления электричества. Восстановить генерацию электричества в необходимом количестве пока не удается. И, при этом, летом из-за русской оккупации не будет доступа к току от Запорожской атомной электростанции. И, чтобы компенсировать дефицит, электричество придется закупать за границей.

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