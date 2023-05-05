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Будут ли летом отключать свет: в "Укрэнерго" дали неожиданный прогноз

Дмитрий Видоменко
5 мая 2023, 11:56 обновлено 5 мая, 11:56
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В Украине летом увеличится потребление электроэнергии, а восстановить генерацию в необходимом количестве не удалось, говорят в в "Укрэнерго".
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Отключения света / коллаж Главред, фото ДТЭК "Киевские электросети", УНИАН

В Украине летом 2023 года ожидают серьезного увеличения потребления электричества. Об этом сообщают представители пресс-службы госкомпании "Укрэнерго" со ссылкой на слова председатель правления Владимира Кудицкого.

По его словам, восстановить генерацию электричества в необходимом количестве пока не удается. И, при этом, летом из-за русской оккупации не будет доступа к току от Запорожской атомной электростанции. И, чтобы компенсировать дефицит, электричество придется закупать за границей. Кроме того, придется активизировать все резервы.

Также известно, что большое количество электростанций повреждено из-за российских ракетных атак. И на полное восстановление необходимо несколько лет, есть объекты, полностью разрушенные.

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Но Кудрицкий все же уверен, что удастся восстановить большое количество объектов.

"Уверен, с этой задачей сможем справиться", – заявил он.

Далее, украинские эксперты в сфере энергетики прогнозируют возврат отключений электричества летом ‒ поскольку в жаркое время года время года заметно возрастает потребление электроэнергии (ведь активно работают системы охлаждения и кондиционирования).

Смотрите видео канала "1+1" по поводу возможного повышения тарифа на электричество:

Напомним, ранее СМИ сообщали, что компания "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трехлетних договоров планирует в Украине повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем в 3 раза - до 29,392 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС).

По данным источника, компания рассмотрела обращение Министерства энергетики Украины относительно цены газа с учетом действия долгосрочных договоров, заключенных между компанией и предприятиями теплоснабжения, для формирования ими объемов газа на будущий отопительный сезон.

Позднее власти Украины заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

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