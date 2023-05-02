Тариф на свет могут увеличить уже в июне: СМИ рассказали детали

Цены на электроэнергию для украинцев, как сообщают журналисты, могут повыситься уже с июня - ведь пока что тариф "заморожен" лишь до 31 мая.

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Тарифы на электроэнергию / фото УНИАН, коллаж Главред

Цены на электроэнергию для населения в Украины могут вырасти уже с июня – пока что тариф "заморожен" лишь до 31 мая. Об этом сообщает портал "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники в Кабинете министров.

На данный момент якобы тяжело выбрать окончательный вариант повышения тарифа на свет чиновники пока не сумели (поэтому повышение пока отсрочено еще на один месяц).

Заместитель министра энергетики Фарид Сафаров сообщил, что только для подготовки к новому отопительному сезону 2023/2024 нужно 3,4 млрд долларов США – на покупку материалов, оборудования, проведение ремонтных работ после атаку русских оккупантов.

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"Начиная с октября (2022 года – Главред) и за следующие шесть месяцев украинская энергетика получила значительные повреждения", – объяснил Сафаров.

Как говорят эксперты, соответственно, в мае 2023 года стоимость света для населения при потреблении до 250 кВт*ч по-прежнему будет составлять 1,44 грн за кВт*ч, а при потреблении более 250 кВт*ч в месяц – 1,68 грн за кВт*ч. При этом утверждается, что рыночная цена киловатт-часа составляет около шести гривен.

О неизбежности роста прямо говорят в Минэнерго, но правительство еще не достигло финальных договоренностей о деталях повышения стоимости тока.

Кроме того, руководитель профильной Нацкомиссии (НКРЭКУ) Константин Ущаповский говорил ‒ один из вариантов повышения тарифов: до 2,4-2,8 грн за кВт*ч. Но якобы только в случае потребления более 250 кВт*ч в месяц. В случае меньшего потребления предполагается сохранить льготную цену в 1,44 грн за кВт*ч. Но это еще отнюдь не окончательный вариант.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что компания "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трехлетних договоров планирует в Украине повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем в 3 раза - до 29,392 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС).

По данным источника, компания рассмотрела обращение Министерства энергетики Украины относительно цены газа с учетом действия долгосрочных договоров, заключенных между компанией и предприятиями теплоснабжения, для формирования ими объемов газа на будущий отопительный сезон.

Позднее власти Украины заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

Смотрите видеоинтервью Ланы Зеркаль по поводу цен на газ и энергоносителей:

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