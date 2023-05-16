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"Это самое страшное": 80% слов Пригожина являются правдой - Буданов

Ангелина Подвысоцкая
16 мая 2023, 19:00 обновлено 16 мая, 19:11
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Глава украинской разведки заявил, что "вагнеровцы" на фронте показали свою эффективность, а российские солдаты - максимальную неэффективность.
Евгений Пригожин, Кирилл Буданов
Буданов заявил, что Пригожин говорит правду / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин делал скандальные заявления в которых рассказывал якобы о ситуации в Бахмуте Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои. Оказывается, 80% того, что говорил Пригожин - правда. Об этом в интервью заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Самое страшное, что то, что говорит Пригожин, в большинстве - это правда. Есть какие-то вещи, которые даже не могу сказать, что они ложные, они просто двояко воспринимаются. Можно их двояко видеть. Но 80% из того, что он говорит, это вообще чистая правда. Абсолютно чистая. Есть тоже неудобные, скажем так, моменты", - сказал Буданов.

Он также отметил, что "вагнеровцы" оказались эффективнее российских оккупантов. Последние показывали "максимальную неэффективность".

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"Это тоже правда. И на фоне этого конфликты тоже еще больше обострились. И то, что сейчас Пригожин говорит, что нет снарядов, нет поддержки, это, в определенной степени, из-за зависти и военному руководству, которое олицетворяет сейчас именно Шойгу - Герасимов", - добавил Буданов.

Смотрите видео о том, что Буданов говорит о Пригожине и "вагнеровцах":

Буданов
Буданов заявил, что Пригожин говорит правду / фото: скриншот

Конфликт Пригожина и Минобороны РФ

Ранее главарь бандформирований наемников ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области. По его словам, захваченные позиции в городе он покидает минобороны страны-агрессора РФ.

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров заявил, что его подразделения готовы заменить в Бахмуте наемников частной военной компании "Вагнер", которые якобы хотят покинуть город-крепость.

После этого заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на самом деле РФ лишь стягивает "вагнеровцев" под Бахмут, чтобы попытаться взять город до 9 мая. Этими "вагнеровцами" РФ заменяет штурмовые отряды российских десантников.

При этом представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Пригожин цинично врет в своих заявлениях о ситуации в Бахмуте и состоянии "вагнеровцев". "Повар Путина" соврал о дефиците боеприпасов. На самом деле в Бахмуте Донецкой области продолжаются тяжелые бои, подчеркнул Череватый.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал публичное выяснение отношений между главарем бандформирований ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и минобороны страны-агрессора РФ. Ссора Пригожина с министерством обороны России имеет целью исключительно отвлечение внимания, подчеркнул он.

Другие новости:

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