Эксперт спрогнозировал, будут ли ВСУ бить по РФ ракетами Storm Shadow

Как говорит эксперт Алексей Мельник, ВСУ лучше всего наносить удары по стране-агрессору ракетами украинского производства.

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Алексей Мельник и ракета Storm Shadow / коллаж Главред, фото УНИАН

Согласно международным договоренностям официального Киева и западных союзников, вряд ли британские ракеты Storm Shadow будут использоваться для ударов по объектам в пределах страны-агрессора. Об этом в интервью Главреду содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

"Исходя из норм международного права любой военный объект страны-агрессора является легитимной целью для поражения. То есть Украина имеет полное право наносить удары по военным объектам или гражданской инфраструктуре, работающей в интересах войны. Здесь есть только фактор политических ограничений. Наши партнеры неоднократно призывали, и украинские власти заверили их ‒ то вооружение, которое передается Украине, не будет применяться на признанной территории РФ. Разумеется, это не касается аннексированных территорий, в том числе полуострова Крым", ‒ сказал он.

Поэтому, говорит Мельник, ВСУ лучше всего наносить удары по стране-агрессору ракетами украинского производства.

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"Но если Украина будет наносить удары ракетами украинского производства, то, никаких конфликтов с партнерами или хотя бы дискуссий быть не должно. В принципе, это не просто теоретический вопрос, потому что если посмотреть сообщения российских медиа, то приграничные территории Курской, Брянской областей находятся практически под постоянным огнем ежедневно. Хоть в сообщениях российской стороны говорят о поражениях гражданских домов и якобы терроризировании российского населения, но на самом деле эти села уже выселены в течение нескольких месяцев. Их принудительно выселили, но если Украина наносит удары по этим точкам, то, понятно, что не по пустым домам. […] Разницы между тем, ведется обстрел из ствольной артиллерии, минометов или ракетами, никакой, но тогда будет большей дальность поражения. Поэтому это вопрос времени и учета пожеланий наших партнеров ", ‒ подытожил он.

Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow

11 мая журналисты CNN со ссылкой на свои источники сообщили о передаче Украине от Великобритании ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow.

Они пригодятся ВСУ в ходе контрнаступления. Украина гарантировала Королевству, что ракеты не будут использоваться по территории РФ.

Позже глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил сведения, согласно которым Киев получит ракеты Storm Shadow.

Руководитель военного ведомства отметил, что ВСУ продемонстрировали высокий уровень способности в обороне и подобные вооружения помогут украинским войскам освободить свои земли от российских оккупантов.

Советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро показал карту, на которой можно увидеть, что ракетами Storm Shadow можно поражать объекты в оккупированном Крыму (Крымский мост, - ред.), в тылу оккупантов в Украине, на территории РФ и подконтрольной Москве Беларуси. По мнению Массаро, ракеты помогут достичь победы на фронте.

Смотрите видео, в котором Свитан рассказал, как ВСУ уничтожат Черноморский флот РФ ракетами Storm Shadow:

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