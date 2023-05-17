УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Эксперт спрогнозировал, будут ли ВСУ бить по РФ ракетами Storm Shadow

Дмитрий Видоменко
17 мая 2023, 02:45
4
Как говорит эксперт Алексей Мельник, ВСУ лучше всего наносить удары по стране-агрессору ракетами украинского производства.
Storm Shadow, Мельник
Алексей Мельник и ракета Storm Shadow / коллаж Главред, фото УНИАН

Согласно международным договоренностям официального Киева и западных союзников, вряд ли британские ракеты Storm Shadow будут использоваться для ударов по объектам в пределах страны-агрессора. Об этом в интервью Главреду содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

"Исходя из норм международного права любой военный объект страны-агрессора является легитимной целью для поражения. То есть Украина имеет полное право наносить удары по военным объектам или гражданской инфраструктуре, работающей в интересах войны. Здесь есть только фактор политических ограничений. Наши партнеры неоднократно призывали, и украинские власти заверили их ‒ то вооружение, которое передается Украине, не будет применяться на признанной территории РФ. Разумеется, это не касается аннексированных территорий, в том числе полуострова Крым", ‒ сказал он.

Поэтому, говорит Мельник, ВСУ лучше всего наносить удары по стране-агрессору ракетами украинского производства.

видео дня

"Но если Украина будет наносить удары ракетами украинского производства, то, никаких конфликтов с партнерами или хотя бы дискуссий быть не должно. В принципе, это не просто теоретический вопрос, потому что если посмотреть сообщения российских медиа, то приграничные территории Курской, Брянской областей находятся практически под постоянным огнем ежедневно. Хоть в сообщениях российской стороны говорят о поражениях гражданских домов и якобы терроризировании российского населения, но на самом деле эти села уже выселены в течение нескольких месяцев. Их принудительно выселили, но если Украина наносит удары по этим точкам, то, понятно, что не по пустым домам. […] Разницы между тем, ведется обстрел из ствольной артиллерии, минометов или ракетами, никакой, но тогда будет большей дальность поражения. Поэтому это вопрос времени и учета пожеланий наших партнеров ", ‒ подытожил он.

Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow

11 мая журналисты CNN со ссылкой на свои источники сообщили о передаче Украине от Великобритании ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow.

Они пригодятся ВСУ в ходе контрнаступления. Украина гарантировала Королевству, что ракеты не будут использоваться по территории РФ.

Позже глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил сведения, согласно которым Киев получит ракеты Storm Shadow.

Руководитель военного ведомства отметил, что ВСУ продемонстрировали высокий уровень способности в обороне и подобные вооружения помогут украинским войскам освободить свои земли от российских оккупантов.

Советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро показал карту, на которой можно увидеть, что ракетами Storm Shadow можно поражать объекты в оккупированном Крыму (Крымский мост, - ред.), в тылу оккупантов в Украине, на территории РФ и подконтрольной Москве Беларуси. По мнению Массаро, ракеты помогут достичь победы на фронте.

Смотрите видео, в котором Свитан рассказал, как ВСУ уничтожат Черноморский флот РФ ракетами Storm Shadow:

Вас могут заинтересовать такие новости:

ВСУ война России и Украины Ракеты Storm Shadow
Реклама

Главное за день

Уничтожен или нет: США официально отреагировали на информацию о повреждении Patriot

Уничтожен или нет: США официально отреагировали на информацию о повреждении Patriot

23:47 Украина
ВСУ уже используют дальнобойные ракеты Storm Shadow - CNN

ВСУ уже используют дальнобойные ракеты Storm Shadow - CNN

22:57 Украина
Россию ждут новые неприятности: впервые за 17 лет собирается саммит Совета Европы из-за Украины

Россию ждут новые неприятности: впервые за 17 лет собирается саммит Совета Европы из-за Украины

21:06 Мир
Все главные новости

Последние новости

02:45

Эксперт спрогнозировал, будут ли ВСУ бить по РФ ракетами Storm Shadow

02:05

Больше - не значит хорошо: что произойдет с организмом, если пить много воды

01:35

Блюдо придется вылить: сколько лаврового листа нужно класть в суп

01:02

Жена Виктора Павлика оправдалась за "удовольствие не для всех" по спецпропуску

00:51

Что никогда нельзя делать 17 мая, чтобы не обрезать свое богатство: приметыВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16 мая, вторник
23:47

Уничтожен или нет: США официально отреагировали на информацию о повреждении PatriotВидео

23:06

Катрин Денев прочла стих Леси Украинки на Каннском кинофестивале

22:57

ВСУ уже используют дальнобойные ракеты Storm Shadow - CNNВидео

22:44

Охлобыстин назвал "настоящую" причину выезда Пугачевой из России

Реклама
22:37

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" и фонд Hope UA приобрели для передовой современный гастроскоп новости компании

22:31

Верховный суд прекратил полномочия Князева, ему сразу сообщили о подозрении: сколько грозитФотоВидео

22:10

Владимир Остапчук рассказал, чем его пленила юная супруга

22:08

"Я передам тело": Пригожин внезапно заявил о "сотрудничестве" с Будановым

22:03

Безумие Бритни: шесть шокирующих фактов из жизни певицыВидео

21:06

Россию ждут новые неприятности: впервые за 17 лет собирается саммит Совета Европы из-за УкраиныВидео

20:52

Виктор Павлик с женой попали в скандал из-за спецпропуска для "избранных"Видео

20:49

Помощь деньгами от ООН сможет получить новая категория украинцев: кому повезлоВидео

20:43

Елена Зеленская в белоснежном "кимоно" удивила президента КореиВидео

20:36

РФ повредила систему ПВО Patriot под Киевом - CNNВидео

20:30

Что сделать, чтобы не рос бурьян: советы, которые нужно знать каждому дачнику

Реклама
20:11

3 проблемы в вашем доме, которые могут высосать всю энергиюВидео

20:03

Курс валют может снова рвануть: эксперт рассказал, ждать ли снова доллар по 40 грн

19:58

РФ возобновит ракетные удары по объектам энергетики: украинцев уже просят экономить свет

19:50

В Минобороны высмеяли Россию о якобы уничтожении Patriot своими ракетамиВидео

19:22

"Нужно обязательно загадать желание": Noize MC едко пошутил про кончину ПутинаВидео

19:12

Отель, в котором украинцы "подловили" путинистку Бузову, оправдался перед россиянами

19:05

Зачем бункерный дед решил лупануть по Киеву 6 Кинжаламимнение

19:00

"Это самое страшное": 80% слов Пригожина являются правдой - БудановВидео

18:40

С Газмановым и "Воровайками": путинист Барецкий собрался проводить "Руссовидение" в замке ПугачевойВидео

18:12

Подняли флаг: Украина официально вступила в киберцентр при НАТО

18:06

"Что мадам несет": россияне набросились на Винер из-за заявления о бомжах и запрете выступать на ОИВидео

17:58

Нужно ли мыть сало: неожиданный ответ изумит опытных гурманов

17:57

Каменских захейтили за розыгрыш люкс-авто и дорогого смартфона

17:47

"Мы больше не встречаемся!": 36-летняя звезда Женского Квартала впервые выходит замуж

17:38

Подготовка пилотов вот-вот начнется: Мельник сказал, когда Украина получит F-16

17:29

Минобороны РФ опозорилось заявлением об "уничтожении" PatriotВидео

17:29

У Путина проблемы с чрезмерным употреблением наркотиков - БудановВидео

17:18

Группа Kalush Orchestra встретилась со звездой Голливуда: Шварценеггер пригласил на свой саммит

17:13

Как сирень влияет на человека: неожиданные лечебные свойства любимого цветка

17:11

ВСУ идут вперед под Бахмутом: освобождено 20 квадратных километров территорий

Реклама
16:54

Эктор Хименес-Браво объявил об уходе из "Мастер Шеф", и показал нового ведущего

16:53

Можно ли каждый день пить чай с мятой: факты о популярном напитке поразят

16:38

Онлайн из гнезда аиста: на Полтавщине запустили уникальный проект в нацпаркеВидео

16:16

Что нельзя подарить на новоселье: 4 предмета, которые испортят жизнь

16:12

Сколько подков можно вешать дома: почему большинство неправильно использует талисман на счастье

16:05

Через 3-6 месяцев Киев получит F-16, пилоты РФ будут держаться подальше от границ Украины - МельникЭксклюзив

16:01

Лукашенко "воюет" со старшими сыновьями: эксперт раскрыл сценарий переворота в БеларусиВидео

15:51

Ворвется мощная гроза: синоптики предупредили об атаке сильных ливнейВидео

15:40

Исчезнут накипь и запахи: 3 идеальных способа, как почистить стиральную машину для профилактики

15:13

В России закатили истерику из-за поступка Сердючки на Евровидении: угрожают возмездием

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять