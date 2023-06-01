В Германии дали ответ о передаче ракет Taurus Украине

Ранее в немецких СМИ появилась информация о том, что Украина запросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus.

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Ракеты Taurus от Германии / Коллаж Главред, фото скриншот, pixabay

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна пока не приняла никаких решений о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus.

По его словам, Германия остается осторожной в таких вопросах.

"Мы очень осторожны в этом вопросе, я всегда давал это понять. И до сих пор точка зрения не изменилась", - заявил он, комментируя призывы к властям Германии начать поставки Taurus в Украину, передает Tagesspiegel.

Он уточнил, что окончательное решение по вопросу передачи еще не принято.

Отметим, ранее в немецких СМИ появилась информация о том, что Украина запросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus. Также начать поставки призывал один из депутатов Бундестага.

Ракеты Taurus - что о них известно

Ракеты Taurus являются аналогом британских Storm Shadow, которые уже получила Украина. Боеприпасы немецкого производства способны бить по целях на расстоянии до 500 километров.

Вес ракеты Taurus составляет 1400 кг, а длина - 5 метров.

Общий вес боевой части ракеты Taurus - 480 килограммов. Она состоит из кумулятивного передового заряда и фугасного основного заряда.

Военная помощь Германии для Украины

Напомним, что Германия в пять раз увеличит военную помощь Украине. Немецкие СМИ сообщают, что Берлин хочет увеличить помощь Украине с 3 до 15 миллиардов евро.

Германия передала Украине лишь 6% своих Leopard 2 и ни одного БТР Fuchs. В Германии есть 382 танка Leopard 2. при этом Киеву страна дала лишь 18. Кроме этого, Берлин не передал ни одного БТР Fuchs или Wiesel

Германия подтвердила передачу Украине второй системы ПВО IRIS-T. Всего Берлин обещал передать Киеву четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T. Также Германия доставила два грузовика 8х6 с восемью раздаточными контейнерами.

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