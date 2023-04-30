Всего Берлин обещал передать Киеву четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T.

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Германия подтвердила передачу Украине второй системы ПВО IRIS-T / Коллаж pixabay, defenceredefined.com.cy

Правительство Германии официально подтвердило передачу Украине второго зенитно-ракетного комплекса IRIS-T. Всего Берлин обещал передать четыре таких системы ПВО.

Как сообщает пресс-служба Бунденстага, кроме установки ПВО Германия передала Украине еще восемь грузовиков Zetros. Всего украинские военные получили уже 84 единицы таких транспортных средств.

Также Германия доставила два грузовика 8х6 с восемью раздаточными контейнерами.

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ПВО для Украины

Германия сообщила, что передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot с ракетами к нему. Об этом говорится на сайте Федерального правительства Германии.

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил прибытие в Украину систем ПРО Patriot. Он поблагодарил Германию, США и Нидерланды за предоставленную помощь.

Представитель ВВС Юрий Игнат заявил, что ЗРК Patriot может доставать цели на расстоянии 150 км.

Издание Spiegel сообщило, что Германия передала Украине второй зенитно-ракетный комплекс Iris-T. Доставка состоялась примерно 16 апреля.

Что известно о IRIS-T SLM IRIS-T SLM – зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Разработка завершена в 2014 году, пишет Википедия.

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