Германия в пять раз увеличит военную помощь Украине - Spiegel

Немецкие СМИ сообщают, что Берлин хочет увеличить помощь Украине с 3 до 15 миллиардов евро.

Помощь Украине от Германии / pixabay, defenceredefined.com.cy

Германия хочет в пять раз увеличить военную помощь Украине. Как пишет Der Spiegel, помощь могут увеличить до более чем 15 миллиардов евро.

"Вооруженная помощь Украине значительно расширяется", - говорится в материале.

Отмечается, что Германия хочет многократно увеличить расходы на военную помощь Украине в ближайшие годы.

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"Берлин хочет увеличить помощь с 3 до 15 миллиардов евро", - добавили в Spiegel.

Помощь Украине от Германии

Напомним, 27 марта на территорию Украины из Германии прибыли 18 единиц танков Leopard 2 и до 40 боевых машин пехоты Marder.

Берлин передал Киеву боевую технику в рамках военной помощи ВСУ спустя 2 месяца после того, как правительство приняло соответствующее решение.

Министр обороны Германии Борис Писториус позже сказал, что страны НАТО могут передать Украине около 62 единиц танков Leopard 2. Такого количества боевых машин должно хватить ВСУ для формирования двух танковых батальонов. По его словам, Запад может в целом передать Киеву около 300 танков, при помощи которых украинские войска могут изменить ход войны с оккупантами РФ.

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