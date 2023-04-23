Германия передала Украине лишь 6% своих Leopard 2 и ни одного БТР Fuchs - Мельник

У Германии есть 382 танка Leopard 2. При этом Украине страна дала лишь 18. Кроме этого, Берлин не передал ни одного БТР Fuchs или Wiesel

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Андрей Мельник раскритиковал Германию из-за передачи лишь 18 танков Leopard 2 / Фото bundeswehr.de, Суспільне

Германия передала Украине лишь 6% своих танков Leopard 2. При этом Берлин не передал ни одного БТР Fuchs или Wiesel. Хотя именно эта техника необходима Вооруженным силам Украины для успешного контрнаступления. Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник в эфире всеукраинского телемарафона.

"Они нам дали 18 танков Leopard 2. Германия сама имеет 382 таких танков. То есть нам дали только 6% от танков, которые Германия имеет. Почему не дать еще хотя бы 18? А еще лучше 50 или 100 танков. Я не понимаю, почему", – сказал он.

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При этом Мельник добавил, что возможность передать танки Leopard 2 у Германии есть.

В то же время, по его словам, Украина не получила от властей ФРГ ни одного БТР Fuchs, хотя у немцев около 600 машин.

"Бундесвер владеет около 600 бронетехники Fuchs. Это БТР, чтобы войска могли быстро передвигаться. У них есть 600 таких машин, а мы ни одной не получили..." – отметил замминистра.

Как сообщал Главред, замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник считает, что война в Украине может завершиться до конца 2023 года. Для этого нужно в 10 раз больше военной помощи от партнеров.

"Мы благодарны нашим союзникам за их военную помощь. Но этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы закончить российскую агрессию в этом году. Поэтому мы призываем наших партнеров перейти все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на поставки оружия Украине", - заявил Мельник.

Военная помощь Украине

В конце марта на территорию Украины из Германии прибыли 18 единиц танков Leopard 2 и до 40 боевых машин пехоты Marder. Берлин передал Киеву боевую технику в рамках военной помощи ВСУ спустя 2 месяца после того, как правительство приняло соответствующее решение.

Германия сообщила, что в течение последней недели передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot с ракетами к нему. Об этом говорится на сайте Федерального правительства Германии.

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил прибытие в Украину систем ПРО Patriot. Он поблагодарил Германию, США и Нидерланды за предоставленную помощь.

Представитель ВВС Юрий Игнат заявил, что ЗРК Patriot может доставать цели на расстоянии 150 км.

Издание Spiegel сообщило, что Германия передала Украине второй зенитно-ракетный комплекс Iris-T. Доставка состоялась несколько дней назад – примерно 16 апреля.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс вместе с союзниками должен предоставить Украине как можно больше оружия и материальных средств для скорейшей победы в войне.

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