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"Нужно в 10 раз больше помощи": в МИД назвали условие окончания войны в Украине до конца 2023 года

Анна Ярославская
23 апреля 2023, 09:22 обновлено 23 апреля, 09:25
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Окончание войны в значительной степени зависит от того, перейдут ли наши партнеры последние остающиеся "красные линии", считает Андрей Мельник.
Андрей Мельник, война в Украине
Андрей Мельник назвал условие окончания войны в Украине / Фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Супільне

Война в Украине может завершиться до конца 2023 года. Для этого нужно в 10 раз больше военной помощи от партнеров. Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник.

"Мы благодарны нашим союзникам за их военную помощь. Но этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы закончить российскую агрессию в этом году. Поэтому мы призываем наших партнеров перейти все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на поставки оружия Украине", - написал он в Twitter.

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Также этот вопрос поднимался в ток-шоу Суспільного "Новий відлік".

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"Окончание войны в значительной степени зависит от того, перейдут ли наши партнеры последние остающиеся красные линии, чтобы не провоцировать Путина на возможный ядерный удар и другие страшные истории, которые теоретически возможны", – сказал Мельник.

По словам замминистра, главным вопросом остается то, предоставят ли Украине ракеты дальнего действия и истребители западного образца. И он должен быть решен уже сейчас. Получение Украиной этого вооружения будет способствовать завершению войны.

Когда закончится война в Украине - прогнозы

Украинские военные готовятся к масштабному контрнаступлению и освобождению всех земель, которые были незаконно захвачены российской оккупационной армией. Стране-агрессору не удастся выиграть эту войну и она может скоро закончиться. Об этом рассказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж. Он отметил, что в лучшем случае война в Украине полностью закончится уже через 3-5 месяцев.

Военный эксперт, офицер Вооруженных сил Азербайджана Агиль Рустамзаде считает, что война России против Украины, вероятно, завершится в перспективе лета-начала осени или до конца 2023-го года. Все будет зависеть от поставок оружия Западом и сокращения военного арсенала страны-агрессора. Если поставки увеличатся на 10-20%, а у РФ они настолько же сократятся, Украина во второй половине года получит возможность выйти на свои границы 1991 года.

Один из самых известных американских генералов последних десятилетий Дэвид Петреус, считает, что ускорить конец войны в Украине могут более жесткие санкции против России.

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