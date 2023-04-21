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"Война закончится в течение 3-5 месяцев": генерал Маломуж рассказал, что может помешать

Ангелина Подвысоцкая
21 апреля 2023, 14:13 обновлено 21 апреля, 14:28
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Украинская армия во время своего контрнаступления может закончить войну за 3-5 месяцев даже с учетом освобождения Крыма.
ВСУ, Николай Маломуж
Война в Украине может закончиться через 3-5 месяцев / Коллаж фото Главред, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Украинские военные готовятся к масштабному контрнаступлению и освобождению всех земель, которые были незаконно захвачены российской оккупационной армией. Стране-агрессору не удастся выиграть эту войну и она может скоро закончиться. Об этом в интервью Главреду рассказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Он отметил, что в лучшем случае война в Украине полностью закончится уже через 3-5 месяцев.

"При самых оптимистичных вариантах, с учетом даже освобождения Крыма, война должна завершиться в течение трех-пяти месяцев", - сказал Маломуж.

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Однако война может затянуться. По пессимистическим прогнозам война может закончиться лишь через год. Однако такое будет лишь в том случае, если на сроки окончания боевых действий повлияют некоторые события на фронте.

"Если Россия сумеет мобилизовать ресурсы, а мы не сумеем развернуть активные наступательные операции, война затянется на полгода и более. По меньшей мере, тогда она продлится еще до года", - сказал Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Контрнаступление армии Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что решение о переходе в контрнаступление армии Украины примет Генштаб ВСУ. Все будет решаться в последний момент. По словам Данилова, у Киева есть несколько сценариев проведения военной операции.

Журналисты Bloomberg опубликовали материал, в котором речь идет о том, что ВСУ могут перейти в контрнаступление в мае. Предполагается, что силы обороны Украины будут атаковать на нескольких направлениях. Один из собеседников агентства предположил попытку продвижения армии Украины на 30 километров на Мелитопольском направлении с целью установления огневого контроля над "сухопутным коридором" оккупантов, который ведет в Крым.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что стратегической целью Украины является освобождение всех оккупированных территорий. По ее словам, никто не будет объявлять о начале контрнаступления ВСУ, а контрнаступательные действия уже проводятся на некоторых участках фронта.

Другие новости:

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