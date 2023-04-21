Россия ждет наступления на двух направлениях, Украина будет избегать лобовых атак - Маломуж

Украина может повторить успех контрнаступления на Харьковщине и вернуть большинство территорий, убежден Николай Маломуж.

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Успех контрнаступления зависит от действий в течение первых дней от его начала - Николай Маломуж / Главред

Украина активно готовится к контрнаступлению на фронте. Первые контрнаступательные действия в этом направлении, по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, уже начались, но россияне до сих пор пытаются разгадать основное возможное направление движения ВСУ.

В интервью Главреду экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал, сколько должно продолжаться контрнаступление и когда завершится война в случае его успеха, насколько страна-агрессор Россия готова к обороне и где больше всего ждет ВСУ, а также применит ли Путин ядерное оружие в случае проигрыша.

Все вокруг сейчас говорят о возможном контрнаступлении, западные медиа уже даже называли приблизительные даты начала. Как вы думаете, что стоит на этот раз учесть, чтобы контрнаступление было для нас успешным - на что именно обратить внимание?

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Во-первых, надо оценить силы и средства противника и наши возможности, и в соответствии с этим подготовиться. Это целый комплекс - разведывательные данные, которые должны действительно свидетельствовать о том, каковы потенциальные возможности в живой силе врага, на каких направлениях, каков его огневой потенциал и потенциал боеприпасов. И самое главное - какие резервы может задействовать враг и на каких направлениях. Исходя из этих данных, наше командование, Генштаб, и планирует эти наступательные операции, оценивая наши ресурсы и возможности и готовя их для успешного контрнаступления на тех направлениях, где враг, во-первых, этого не ожидает, где есть перспектива развития контрнаступления стратегического уровня. Это предполагает не только прямые наступательные операции, но и удары с тыла, флангов, дезориентирующие противника, но и обеспечение наших тыловых возможностей и флангов. Потому что у нас была практика, во время которой было наступление на Изюм, Балаклею и была возможность зайти в Луганск, но были недостаточно обеспеченными наши тыловые возможности и фланги, из-за чего враг мог ударить по нам сзади или создать предпосылки для окружения. Поэтому мы и остановились на линии Сватово-Кременная, чтобы восполнить резервы и не допустить такой возможности для противника.

Во-вторых, чрезвычайно важно получение и системное введение в войска новейшей техники, вооружения и получение огромного количества боеприпасов – это не менее важный этап наряду с подготовкой войск. Потому что не имея дальнобойных ракет до 150 километров, которые должны уничтожать тыловые возможности врага (резервы, склады, штабы, самолеты, дроны и огневые средства в случае их поставки на фронт), должны быть и эффективные системы ПВО, и стратегические средства, которые мы получаем от Patriot, и зенитные ракетные комплексы на фронте, которые будут сбивать самолеты, ракеты и беспилотники, которые могут создать большие проблемы нашим силам наступления.

В-третьих, нужны мощные ударные кулаки, которые должны формироваться за счет бронетехники, БТРов, самоходных артиллерийских установок и поддержаны ракетными системами, которые будут наносить удары на больших расстояниях, больше 80 километров. Некоторые ракеты добивают уже на 150 километров, что помогает уничтожать дополнительные ресурсы РФ, которые она будет подтягивать на приоритетные направления или маневрировать из других секторов в направлении основного удара ВСУ. То есть надо уничтожить эти ресурсы еще до того, как они начнут движение – не на фронте, а когда они идут с тыла, или с другого участка фронта. Разумеется, это и Leopard, и Challenger 2, которые мы получили, Abrams, БТРы Bradley и другие, которые обеспечат как эффективные наступательные операции, так и маневры большого количества войск и уничтожение танков противника.

Также для контрнаступления нужны мощные возможности радиолокационного контроля - это и авиация, и ракетные системы, и радиоэлектронные модели контроля, которые обеспечивают не только обнаружение огневых точек врага, но и их нейтрализации и дезориентации путем установки соответствующих электронных экранов, которые не дают возможности навести оружие на украинские позиции.

Ну и, конечно, огромное количество боеприпасов - это та основная составляющая, которая обеспечит эффективность использования всех сил и средств наших войск. Без боеприпасов фактически война никоим образом не может быть успешной, потому что даже те средства, которые не имеют боеприпасов тогда лишены какой-либо ценности.

Не менее важна мощная система подготовки украинских войск, особенно тех, которые сегодня обладают новейшим вооружением западного образца, а также формирование мощных частей резерва, которые сегодня готовятся на базе Минобороны и МВД. В частности, здесь мы уже имеем восемь бригад прорыва и дополнительные еще формируются на базе Нацгвардии и спецслужб. Это - целый комплекс подготовки бойцов и командиров, которые будут нацелены на проведение мощных ударных операций в комплексе с новейшим вооружением, новыми навыками и комплексным применением этих средств.

Также возможно проведение отвлекающих ударов или ударов по отдельным направлениям, но это не будет основным ударом. Он, думаю, планируется в тех местах, где, с одной стороны, будут обнаружены слабые места противника, а с другой - будет перспектива широкомасштабного контрнаступления. Это возможно, если говорить без расшифровки, и на восточном направлении, и на южном, в процессе чего на плечах паникующих россиян мы сможем заходить даже в Крым, то есть тогда возможно и проведение кампании по освобождению оккупированного Крыма.

Поэтому при условии комплекса мероприятий организационных, оперативных и военных, глубокой исследования за счет радио- и агентурной разведки противника мы сможем подготовить, спланировать конкретные стратегические операции и самое главное, их реализовать в ближайшие сроки, которые называются руководителями ведомств. Но это возможно при условии готовности. Эта готовность сейчас назревает, поэтому в ближайшие месяц-два эти планы должны быть реализованы.

Вы упоминали о потенциале России. Хотела бы уточнить-насколько РФ готова к нашему контрнаступлению? Есть ли ей чем нас сдерживать и отбиваться?

Мы уже фиксируем, что Россия очень опасается контрнаступления ВСУ. На некоторых направлениях и в городах, например, в Мелитополе и Луганской области мы чувствуем панику – там коллаборанты и семьи военных офицеров агрессора бегут, потому что понимают, что контрнаступление ВСУ будет успешным. Если мы говорим о конкретных вещах, то враг пытается разгадать, где именно будет это наступление. Почему-то россияне ориентируются на Запорожское и Луганское направления, усиливают там позиции, готовят новые дивизии, подгоняют туда новую технику и вооружение. Но у них ее недостаточно, чтобы по линии фронта в 1250 километров создать предпосылки для обороны или эффективного противодействия. Это-огромная линия фронта, для которой нужно не 200-250 тысяч, а миллионы людей, поэтому они пытаются получить и разведывательную информацию, и конкретику по подготовке украинского контрнаступления и будущих наступательных операций.

Понятно, что у них уже нет тех сил и той потуги, особенно в профессиональной части за счет уничтожения профессиональных войск, в первую очередь воздушно-десантных, десантно-штурмовых, морской пехоты, большой части "вагнеровцев", которые были "элитой" российской армии. Большую часть из них Украина уже уничтожила, ведь по крайней мере в течение трех месяцев ежедневно от 500 до 1100 человек ВСУ уничтожили только убитыми. Примерно такое же количество и раненых, которые выбывают с поля боя. А это - те потери, которые нельзя быстро восстановить за счет резервов, потому что представители этих спецвойск готовятся от года (рядовой состав) до трех (офицерский состав). Быстро их восполнить невозможно, потому что просто не успеют ни подготовить, ни провести боевые слаживания, ни тем более обкатать в полевых условиях. Поэтому в данной ситуации эта профессиональная составляющая армии РФ ослаблена, а это дает нам перспективы для проведения успешных операций, потому что они не смогут закрыть все направления подготовленными войсками. Не говоря уже о том, что вновь созданные подразделения из мобилизованных тоже не будут эффективными, потому что они не имеют достаточного уровня подготовки, боевого опыта и мотивации. Поэтому, действительно, здесь у ВСУ есть преимущества. Тем более, что и большое количество техники и вооружения РФ также было уничтожено – более 300 самолетов и столько же вертолетов, 3600 танков. Это, фактически, целые воздушные, танковые, общевойсковые армии, ведь это то, что россияне бросали в бой с самого начала. Пополнить такую технику, например, танки Т-90, которых остались десятки, трудно, потому что сотни из них были полностью уничтожены. БТР в РФ тоже, как правило, много осталось старого образца. Среди ракет также нет многих боеприпасов, а создать новые ракетные возможности за счет ВПК – это не такое быстрое дело из-за недостатка комплектующих. Потому что старое вооружение хоть и может стрелять, но оно неэффективно против новейшего вооружения, потому что есть возможность массового уничтожения. Поэтому здесь особых перспектив у России нет.

Чем они могут взять? Массой военных, которых россияне будут привлекать в виде мобилизованных, большим количеством вооружения и техники 60-80-х годов, которую подняли с хранения и после реабилитации будут бросать на фронт. При массовом их применении это также будет проблемой, потому что такой техники тоже много и ее тоже надо перемалывать. С другой стороны, если мы будем наступать, то не будем идти в лобовые атаки на огневые средства (даже старого образца), а будем маневрировать, проводить удары по слабым местам, противофланговые, тыловые с помощью спецподразделений. Это то, что дает перспективу не подвергаться огневым средствам или тем оборонительным позициям, где россияне строили блиндажи, различные укрепрайоны по 70, 120 километров (как, например, возле Мелитополя). Мы можем их обходить-во время различных войн строились укрепления вроде линии Мажино, которые противник обходил и они не играли никакой роли. Поэтому грамотная планировка позволит нам, с одной стороны, обойти эти укрепления, а с другой – подавить огневые средства РФ новейшими и более дальнобойными ракетными, авиационными, танковыми системами, гаубицами, БТРами, которые могут мобильно и эффективно действовать.

Николай Григорьевич, а как в целом должно выглядеть это контрнаступление - это должна быть какая-то психологическая атаки или массированные обстрелы логистических центров? Что он должен в себя включать?

Если брать в целом, то это имеет комплекс действий - это не могут быть отдельные наступательные операции или лобовые атаки, потому что так они не будут иметь эффекта, и это спровоцирует большое количество жертв. Если мы говорим о наступлении и защите, то соотношение потерь 1:3, то есть у тех, кто защищается, потери втрое меньше тех, кто идет в наступление. В современных условиях контрнаступление - это глубокая разведка и задействование всех огневых средств (ракетные и артиллерийские средства, беспилотники и авиация) по штабам, складам, резервам, а также по местам, где враг не ждет ударов, то есть когда будет разбалансирована вся система защиты, обороны и управления противника.

Все это нужно делать одновременно, ведь это предполагает тотальное уничтожение врага, его панику и, разумеется, движение, потому что тогда части войск разбиваются наголо. А у нас, соответственно, открывается оперативное пространство и мы можем двигаться дальше, предвидя будущие действия. То есть учитывать, какие есть позиции защиты у противника и уничтожать их по ходу, чтобы не нести жертв. И, понятно, что враг тогда еще больше впадает в отчаяние, что позволит нам продвигаться так же, как это было на харьковском направлении, на сотни километров.

Относительно эффективности наступления есть у меня небольшое уточнение. Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований по кибермощности и будущим конфликтам Стефан Гади считает, что первые сутки после начала контрнаступления будут решающими и повлияют на его дальнейший ход. Как вы относитесь к такому мнению и сколько может продолжаться наступление, чтобы его можно было назвать эффективным?

Это война, есть разные сценарии. Есть теоретическое изложение, а есть реалии. Грамотно подготовленная наступательная операция с учетом всех факторов, включая разведданные, оценку сил противника и подготовку неожиданных комплексных наступательных операций, например на востоке или юге, может обеспечить в течение двух-трех недель стратегические прорывные наступления, которые погонят врага по всей территории юга вплоть до Крыма. Это при условии, если ВСУ будут иметь оперативное пространство и будут задействованы такие возможности и ресурсы, которые будут громить врага на всех направлениях – на фронтах, тылах, флангах и подходах. Это - тот наиболее эффективный сценарий, который позволяет действовать быстро. Здесь нечего тянуть: если это будет вгрызание в оборону, это будет означать затяжную войну. Эффективности и оперативности наступления не будет, потому что тогда враг оправится, подтянет резервы, средства, будет перебрасывать их с других участков фронта и с тыла РФ, и это будет стопорить все наступление. Наиболее эффективная фаза действительно должна быть с первых суток и тянуться буквально две-три недели, ведь это – тот период, когда можно обеспечить большое стратегическое наступление по освобождению огромных территорий, таких как, например, большей части юга и Запорожской области или Луганской и частично Донецкой областей. То есть это то, что даст возможность четко демонстрировать наши реальные успехи. И без глобальной подготовки и комплексных действий этого не получится. Понятно, что конкретики здесь быть не может, но такой подход на сегодня очень актуален.

Что, по вашему мнению, может в это время происходить в Кремле? Как будут реагировать башни Кремля, если, например, будут понимать, что окончательно проиграют? Поскольку, как вы сказали, у них много слабых мест в обороне.

На первом этапе наступательных операций они будут пытаться перебросить резервы, закрыть дыры и, возможно, задействовать дополнительные ресурсы, включая авиацию, потому что наиболее быстрое из того, что можно перебрасывать. Поэтому нам сегодня, накануне Рамштайна, важно получение систем противовоздушной обороны фронтового уровня, которые могут сбивать самолеты, беспилотники и быстро переориентироваться на прикрытие наших наступательных позиций. Поэтому в данной ситуации россияне будут бросать все то, что еще смогут бросить. То есть задействовать авиацию, наносить удары дронами и ракетными системами, которые могут доставать до 40-50 километров вроде "Смерчей" и "Ураганов", а также частично задействовать баллистические ракеты, которыми они били по гражданским объектам для снижения темпов продвижения войск. но такого эффективного и быстрого у россиян ничего нет, потому что резервы в основном исчерпаны. Поэтому будет еще попытка маневрировать, если это будет неудачно, то будут менять командующих, чтобы быстро задействовать дополнительный кадровый потенциал.

Но если мы глобально пойдем на освобождение территорий, то тогда башни Кремля начнут соперничать между собой, потому что встанет вопрос о слабости режима. Сам Путин, который тоже будет ответственным за поражение, будет считаться уже не таким сильным, и тогда представители спецслужб, которых Путин задействовал сегодня для контроля своего окружения, военных и политиков, будут действовать более смело. Поскольку поражение назревает большое, то отвечать за него будут все, поэтому окружение будет искать способы этого избежать. Это можно сделать только при условии сдачи Путина или его политического, юридического, физического устранения или даже сдачи его в суд. Тогда элиты РФ будут надеяться на получение индульгенции – мол, этим они уберегли мир от дальнейших действий Путина, включая использование ядерного оружия, хоть он и побуждал к агрессии. С другой стороны, они будут мотивировать это сохранением режима, что это не привело к развалу РФ и неконтролируемости ядерного оружия между различными сегментами расчлененной России. Соответственно, они будут пытаться договариваться с Западом о прохождении всех этапов – условной капитуляции, репараций и обеспечения определенного переходного периода в России и сохранения контроля над ядерным потенциалом.

Насколько вероятна угроза ядерного удара со стороны РФ в таком случае? Потому что была информация, что они рассматривают такой вариант.

Угроза тактического ядерного удара минимальна, потому что Путин неоднократно предупрежден представителями ядерного клуба включая Китай и Индию, а также США и Великобританией о последствиях, ведь использование ядерного оружия разрушает все договоренности и создает предпосылки для контрдей по предубеждению ядерного удара. Поэтому в данный момент могут быть предупреждающие сигналы даже для смещения развертывания и подготовки систем нанесения ударов. И, разумеется, все силы РФ будут под контролем ударных сил западных союзников Украины.

Рисковать Путину здесь очень сложно, потому что такие удары фактически завершатся полным уничтожением Путина и России, не говоря уже о глобальной катастрофе. Поэтому мир станет на грань глобальной конфронтации и уничтожения. Однако консолидация всех стран против шантажиста Путина позволит не только сдержать его, но и показать, что ответный удар принесет ему и России физическую смерть. Это и будет определяющим фактором, из-за которого Путин не посмеет применить этот вид оружия.

Если удастся контрнаступление, как скоро может завершиться война? Есть ли такая перспектива в этом году?

При самых оптимистичных вариантах, с учетом даже освобождения Крыма, война должна завершиться в течение трех-пяти месяцев. Если Россия сумеет мобилизовать ресурсы, а мы не сумеем развернуть активные наступательные операции, война затянется на полгода и более. По меньшей мере, тогда она продлится еще до года.