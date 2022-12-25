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Война закончится осенью или к концу 2023-го, Украина выйдет к границам 1991-го года – Рустамзаде

25 декабря 2022, 16:13
Война в Украине может завершиться в перспективе лета-начала осени 2023 года, однако к ее окончанию способны привести разные сценарии, считает Агиль Рустамзаде.
ВСУ, Рустамзаде
Украина в 2023 году может освободить все свои территории, если Запад окажет должную военную помощь - эксперт / Коллаж УНИАН, Facebook А. Рустамзаде

Война России против Украины, вероятно, завершится в перспективе лета-начала осени или до конца 2023-го года. Все будет зависеть от поставок оружия Западом и сокращения военного арсенала страны-агрессора. Если поставки увеличатся на 10-20%, а у РФ они настолько же сократятся, Украина во второй половине года получит возможность выйти на свои границы 1991 года. Об этом заявил военный эксперт, офицер Вооруженных сил Азербайджана Агиль Рустамзаде.

В интервью Главреду он рассказал о том, что прогноз зависит от того, сколько боеприпасов есть у сторон. В зависимости от потребления ресурсов и возможностей сторон проводить атаки, можно определить сроки.

Однако, по словам Рустамзаде, в случае с Украиной прогнозировать что-либо сложно, поскольку присутствует зависимость от военных поставок с Запада.

"В случае с Украиной прогноз сделать очень сложно. Вы зависите от поставок западных партнеров. Запад за 1 месяц может увеличить количество ваших боеприпасов, например, на 20%. Но может и вообще ничего не дать, и тогда запасы, которые у вас есть, сократятся. Вот это очень сильно мешает прогнозу и аналитике боевых действий", - объяснил эксперт.

Как полагает аналитик, если западный мир увеличит поставки Украине на 10-20%, а у России настолько же они сократятся, ВСУ получат возможность в перспективе лета-начала осени освободить все свои территории в границах 1991 года.

"Однако я вижу перспективу и отношение к украинской войне. На мой взгляд, если поставки боеприпасов и систем высокоточного оружия в Украину увеличатся на 10-20%, а параллельно возможности России будут уменьшаться, Украина в перспективе лета-начала осени (в начале сентября) сможет выйти на свои границы 1991-го года", - считает Рустамзаде.

Кроме того, война может завершиться в любой момент, если произойдет какой-то случай, который окажет решающее влияние на ситуацию.

"Но к финалу войны могут привести разные сценарии. Есть такая вещь, как его величество случай, он может привести к финишу войны уже завтра. К примеру, человек сегодня плох – что-то случилось, и в России поменялась политическая парадигма, что привело к завершению войны. Или могут быть применены настолько дичайшие санкции, что экономика РФ просто рухнет в перспективе трех месяцев, а война завершится", - предположил эксперт.

Также он уточнил, что война должна закончиться к осени, либо к концу 2023 года. Однако каким конкретно будет сценарий завершения войны с точки зрения событий, спрогнозировать сложно.

"Война, скорее всего, закончится в 2023-м году – к осени либо к концу 2023-го года. Но благодаря чему закончится война – победе Украины на фронте, смене политической парадигмы в России или ухудшению финансово-экономических возможностей – тут столько составляющих, что гарантировать высокую вероятность прогнозов очень трудно", - подчеркнул Агиль Рустамзаде.

Смотрите интервью с военным экспертом Агилем Рустамзаде на Главреде

Война России против Украины

Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что оккупант Россия в период с конца января или в марте может снова пойти в масштабное наступление. Враг может снова пойти на Киев, атаковать на Донбассе или юге. Силам обороны Украины нужно больше вооружений для реализации нужных военных задач.

Президент Владимир Зеленский полагает, что следующие полгода станут решающими для Украины. Он призвал западный мир поддержать Украину на четырех направлениях – поражение энергетического террора России, обеспечение стойкости страны зимой, усиление военной помощи и поддержка мирной формулы, которую предлагает украинское государство.

Командующий Оперативным командованием Юг Андрей Ковальчук заявил, что армия Украины рассматривает сценарии потенциального наступления России с северного, восточного и южного направлений. Захватчики могут атаковать с Беларуси в конце февраля или позже. Украинские войска готовятся к возможной вражеской атаке.

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ВСУ война России и Украины Агиль Рустамзаде
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