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Кассетные снаряды и не только: Белый дом рассматривает важное усиление Украины - WP

Алина Дембицкая
27 августа 2023, 18:26 обновлено 27 августа, 18:26
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В Вашингтоне растет поддержка предоставления ракетных кассетных боеприпасов, которые могут поражать глубже, чем артиллерийские версии.
ВСУ
Белый дом рассматривает важное усиление Украины / Коллаж: Главред, фото: 33 отдельная механизированная бригада, 53 ОМБр имени Владимира Мономаха

Полномасштабная война, которую начала страна-агрессор Россия против Украины, вероятно, перенесется и на следующий год. Поэтому сейчас главная задача для администрации Байдена – непрерывная помощь Украине для продвижения вперед. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что украинские защитники вряд ли смогут достичь Черного моря и перекрыть сухопутный путь в Крым в течение осенне-зимнего периода, как это ранее планировалось.

В то же время американские государственные деятели остаются на позиции, что украинские силы могут значительно подорвать российскую оборону в течение текущего года, учитывая их продвижение за пределы первых и вторых линий обороны. Но решающий удар Украина, наверное, не нанесет до конца года. Это означает, что эта изнурительная война продолжится и в 2024 году.

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"Поскольку представители администрации Байдена оценивают вероятность того, что война продлится в следующем году и, возможно, в дальнейшем, они рассматривают несколько важных усилений для Украины. В Вашингтоне растет поддержка предоставления ракетных кассетных боеприпасов, например, которые могут поражать глубже, чем артиллерийские версии, которые Соединенные Штаты начали поставлять в прошлом месяце", - подчеркивает издание.

Как пишет WP, Соединенные Штаты упорно работают над усилением обороноспособности Украины. Истребители F-16, которые начнут прибывать через несколько месяцев, будут частью этого, но официальные лица США работают с союзниками над многими другими системами вооружения.

Военная помощь Украине

Недавно на Западе анонсировали мощную помощь для Украины. Так, Лондон заключил три контракта на поставку Украине средств противовоздушной обороны на сумму более 114 миллионов долларов. Свою помощь Украине на сумму более 270 миллионов евро утвердила и Швеция. В рамках пакета ВСУ получат боеприпасы и запчасти на около 90 миллионов евро.

Раньше США также объявили о новом пакете помощи для ВСУ. В пакет на $200 млн вошли боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, противотанковые средства, дополнительное оборудование для разминирования, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Раньше Германия передала Украине еще две установки Patriot. Также в пакет, заявленном на сайте Министерства обороны ФРГ, вошли Bandvagn, 155 мм боеприпасы, БПЛА VECTOR и инженерное оборудование.

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