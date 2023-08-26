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"Не просто выход на границы 1991-го года": Подоляк назвал способ выиграть войну с РФ

Алина Дембицкая
26 августа 2023, 23:36 обновлено 26 августа, 23:36
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Обрушение линии фронта, выход на границы 91-го года, падение Донецка, Луганска, падение Крыма – безусловно вызовет необратимые процессы в РФ, говорит Подоляк.
Подоляк
Подоляк назвал способ выиграть войну с РФ / Коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скриншот из видео

Полномасштабная война, которую страна-агрессор Россия начала против Украины, должна завершиться тотальным уничтожением кремлевской элиты. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала Freeдом.

"Эта война должна закончиться не просто выходом на границы 1991-го года, а тотальным уничтожением путинской элиты как таковой. Это возможно из-за внутренней трансформации России, то есть это не Украина должна делать", - отметил Подоляк.

В то же время он подчеркнул, что обрушение линии фронта, выход на границы 91-го года, падение Донецка, Луганска, падение Крыма – безусловно вызовет необратимые процессы в самой России. По словам Подоляка, это единственный способ выиграть войну, точнее сохранить Украину как государство со своей субъектностью.

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"Вот нам иногда периодически предлагают: А давайте вы там сядете за стол переговоров. Так вот, сесть за стол переговоров сегодня – это значит сохранить путинскую элиту и означает добровольно согласиться с тем, что украинская государственность так или иначе медленно, но будет уничтожена в любом случае", - сказал Подоляк.

Война России против Украины

Недавно полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что разгром российской армии в Украине может произойти весной-летом 2024 года. По его словам, такие сроки могут быть связаны с тем, что в следующем году должны состояться президентские выборы в США.

Как отметил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, Украина вернет Донбасс и одержит победу в войне, когда изолирует Крым. По его словам, когда Москва потеряет захваченный Крымский полуостров, ей будет уже наплевать на Донбасс.

Ранее военный Сергей Жеребило рассказал, как закончится война, если Путина не станет. Военнослужащий считает, что война рано или поздно закончится, потому что все войны заканчиваются. Но это не наше дело – с Путиным или нет. Украинцы имеют свое государство, свои границы и свои национальные интересы, "а россияне пусть хоть друг другу глотки перегрызут, у них у самих проблем очень много", говорит боец ВСУ.

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война в Украине Михаил Подоляк война России и Украины
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