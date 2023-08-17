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Вертолеты, ПВО и ракеты: на Западе анонсировали мощную помощь для Украины

Яна Ставская
17 августа 2023, 22:03 обновлено 17 августа, 22:07
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Страны Запада продолжат "прокачивать" украинское небо.
Вертолеты, ПВО и ракеты: на Западе анонсировали мощную помощь для Украины
Вскоре пакетами помощи Украину могут порадовать еще три страны Запада / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 59 ОМПБр

Страны Запада продолжают усиливать Украину оружием и системами ПВО. О новых пакетах помощи Великобратании и Швеции сегодня, 17 августа, анонсировали в прессе. Вместе с тем, власти Чехии намекнули, что передадут ВСУ свои Ми-24

Как сообщает El Confidencial, Лондон заключил три контракта на поставку Украине средств противовоздушной обороны на сумму более 114 миллионов долларов. Речь идет, в частности, о контракте с Норвегией о поставках антидронных средств UAS на более чем 71 миллион долларов.

Также, по данным СМИ, Украина получит мобильную систему CORTEX Typhon - это пушка для уничтожения дронов. Для управления CORTEX Typhon понадобится только два оператора.

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Свою помощь Украине на сумму более 270 миллионов евро утвердила и Швеция. В рамках пакета ВСУ получат боеприпасы и запчасти на около 90 миллионов евро.

Кроме того, парламент Швеции одобрил продажу США ракет AMRAAM для Украины - это ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности, которые запускаются из контейнеров уже имеющихся в Украине ПВО NASAMS.

Отдельно Чехия намекнула на передачу Украине своих Ми-24, так как страна обновляет парк вертолетов более современными "птичками" - UH-1Y Venom и AH-1Z Viper. Всего в Чехии уже есть четыре новых американских вертолета, которыми армия заменит советскую технику.

Также сегодня немецкое правительство выделило Украине новый пакет военной помощи. В транш, в частности, вошли две обещанные ФРГ установки противовоздушной системы IRIS-T SLS.

Война в Украине и удары России

По состоянию на вечер 17 августа российские оккупанты штурмовали позиции ВСУ на шести направлениях, в частности попытались вернуть утраченные позиции неподалеку Урожайного, но заслуженно получили "по зубам".

Тем не менее враг, несмотря на потери, не прекращает терроризировать Украину обстрелами. Как отметил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, сейчас ПВО Украины не способна сбивать российские Х-22.

По данным Bloomberg, Россия хоть и испытывает определенный дефицит в ракетах, но продолжает их производить несмотря на наложенные Западом санкции. А The Washington Post писала о намерениях Путина увеличить производство "Шахедов", что сэкономит использование высокоточного оружия.

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