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Германия "прокачивает" украинское небо: к ВСУ едут мощные средства ПВО

Яна Ставская
17 августа 2023, 15:23 обновлено 17 августа, 15:42
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Передана, в частности, техника для логистических нужд ВСУ.
немецкая система ПВО IRIS-T SLS, ракета
Объявлен новый пакет помощи от Германии / Diehl Defence, ОК Восток

Правительство Германии выделило Украине новый пакет военной помощи. В транш, в частности, вошли две обещанные ФРГ установки противовоздушной системы IRIS-T SLS.

Как говорится на сайте Бундесвера, помощь призвана усилить ПВО Украины. Также присутствует техника для нужд логистики.

В новый пакет военной помощи вошли:

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  • две пусковые установки ЗРК IRIS-T SLS;
  • 4539 дымовых боеприпасов;
  • 10 портативных радаров Ground Observer;
  • 12 для контрбатарейной борьбы;
  • 4 седельные тягачи 8x8 HX81 и 5 полуприцепов к ним;
  • 8 погрузчиков на 15 тонн.

В одном из предыдущих пакетов военной помощи Германия передала Украине две установки Patriot. Также в пакет, заявленный 9 августа, вошли Bandvagn, 155 мм боеприпасы, БПЛА VECTOR и инженерное оборудование.

Что известно о IRIS-T SLM

IRIS-T SLM-зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Разработка завершена в 2014 году, пишет Википедия.

ПВО Украины

Весной в Украине развернули второй комплекс системы ПВО IRIS-T. Тогда Берлин обещал передать Киеву четыре таких ЗРК.

Всего ПВО Украины имеет разветвленную систему с интегрированными в нее как советскими средствами, такими как С-300, так и передовыми западными ЗРК - SAMP/T, Patriot, NASAMS и IRIS-T. А до конца 2024 года Запад обещает "прокачать" украинское небо пятью Patriot.

Вместе с тем, россияне неоднократно пытались уничтожить установки во время массированных ударов по Украине. Однажды врагу даже удалось повредить Patriot под Киевом. Но система подверглась только незначительным повреждениям и быстро стала "в строй".

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