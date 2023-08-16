Грозятся бить еще: в РФ признали ракетный удар по шведскому заводу в Луцке

Дипломаты РФ неуклюже оправдались, якобы этот завод "является частью украинского ВПК". При этом они цинично заявили, что "бьют только по военным объектам".

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В РФ признали удар по шведскому заводу в Луцке/ коллаж: Главред, фото: Волынская областная прокуратура

В стране-агрессоре России признали, что в ночь на 15 августа они совершили ракетный удар по шведскому заводу SKF в Луцке, в результате чего погибли трое сотрудников. Посольство России в Швеции на своих официальных страницах в соцсетях опубликовало комментарий относительно этой атаки, в котором неуклюже попыталось оправдаться за смертельный удар.

В российском посольстве сперва налетели на шведских журналистов и сказали, якобы те "неправильно называют завод гражданским объектом". Дипломаты страны-оккупанта говорят, якобы завод в Луцке является частью украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), ведь он изготавливал шарикоподшипники для "Укроборонпрома".

При этом в российском посольстве цинично соврали, якобы страна-агрессор "наносит удары исключительно по военным целям" в Украине.

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После такого потока обвинений в российском посольстве закончили свое заявление угрозами. Дипломаты заявили, что такие удары по заводам, которые РФ называет якобы частью украинского ВПК, могут быть не последними.

Ракетный удар РФ по Украине в ночь на 15 августа

В ночь на 15 августа российские оккупанты массово ударили по Украине. РФ ударила ракетами, взрывы раздавались в Днепре, Львове, Луцке, Хмельницком, Запорожье, Славянске.

В результате атаки по Луцку погибли три человека, еще несколько пострадавших в больнице. В Днепре два человека пострадали: 59-летняя женщина получила легкие повреждения и будет лечиться дома, 70-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Во Львове было 15 раненых, среди них 10-летний ребенок. Российская оккупационная армия атаковала Львовщину крылатыми ракетами. Одну ракету силы ПВО сбили, еще 6-попали в цель.

После этого в Воздушных силах сообщили особенности ночной атаки РФ. Силы ПВО сбили 16 из 24 ракет. Не удалось сбить Х-22, атакующие по баллистической траектории. Оккупанты используют изменение маршрута, чтобы запутать ПВО.

Затем стало известно, что Россия во время воздушной атаки по Украине в ночь на 15 августа ударила по шведскому заводу подшипников SKF в Луцке. Спикер SKF Карл Бьорнштам подтвердил, что в результате удара погибли три сотрудника.

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