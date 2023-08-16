Жидко был заместителем главы Минобороны РФ с ноября 2021 года по июль 2022-го. В 2022 году он несколько месяцев командовал российскими оккупантами в Украине.

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В РФ умер экс-заместитель Шойгу, руководивший оккупантами в Украине/ Минобороны РФ

В стране-агрессоре России умер участник вторжения РФ в Украину и бывший заместитель главы российского Минобороны Сергея Шойгу 57-летний генерал-полковник ВС РФ Геннадий Жидко.

Об этом сообщили российские пропагандистские телеканалы и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Дегтярев не уточнил, что именно стало причиной смерти российского генерала, лишь отметил, что тот умер якобы "в результате продолжительной болезни".

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Блогер Денис Казанский прокомментировал в Telegram, что Жидко "много нервничал и чуть не дотянул до пенсии".

Что известно о российском генерал-полковнике Жидко

Геннадий Жидко успел повоевать в Сирии и в Украине. В 2016 году он был начальником штаба группировки Вооруженных сил страны-агрессора РФ в Сирии. Спустя два года, в 2018 году его назначили командующим войсками Восточного военного округа.

С ноября 2021 года по июль 2022 года он был заместителем министра обороны России – начальником Главного военно-политического управления ВС РФ. В 2022 году он снова был назначен командующим войсками Восточного округа.

По некоторым данным, в мае 2022 года Жидко вместо Александра Дворникова поставили руководить войсками Южного военного округа, которые участвовали в войне против Украины. Однако уже в июле того же года его сняли с этой должности.

Ранее сообщалось, что в РФ разбился командир учебной авиабазы оккупантов. Российский полковник с еще одним членом экипажа шли на посадку, но не смогли "вписаться" в полосу и в конце концов врезались в башню радиосвязи.

Также ранее сообщалось, что воины ВСУ ликвидировали российского танкиста, расстреливавшего "Иловайскую колонну". Танк Мазитова попал в кадр журналиста, который выходил из Иловайска вместе с украинскими военными. Так удалось идентифицировать оккупанта.

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