Обсудили все, что касается фронта: Зеленский провел важное заседание Ставки

Президент назвал то, в чем именно нуждаются украинские защитники, которые защищают украинские территории.

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Зеленский провел заседание Ставки / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, 3 отдельная штурмовая бригада

Президент Украины Владимир Зеленский провел важное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом он заявил в своем видеообращении.

На заседании обсудили вопросы с фронта.

"Командующие доложили о ситуации на восточных и южных направлениях. Главком и Министерство обороны - разговор о боеприпасах. Вице-премьер-министр Федоров и Госспецсвязь – то, что касается дронов и в целом наших технологических возможностей", - сказал Зеленский. видео дня

Он отметил, что украинские боевые бригады нуждаются в беспилотниках, средствах радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороне.

"Это и наша работа с партнерами ради поставки нужных дронов и систем, это и работа здесь, в Украине. Необходимое производство. Наращиваем производство в разы. Но необходима систематизация того, что уже поставляется в войска и используется. Дроны - это "глаза" и защита на передовой. Разной дальности, разных целей. Дроны - это гарантия, что людям не придется платить жизнью, когда можно сработать беспилотниками", - добавил Зеленский.

Ситуация на фронте

Силы обороны Украины освободили за прошедшую неделю 3 кв. км на Бахмутском направлении. Об этом 14 августа сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, восток Украины остается эпицентром боевых действий, там враг пытается двигаться полномасштабным наступлением, идут тяжелые бои.

Также Маляр сообщила, что Вооруженные силы Украины добились определенных успехов в Урожайном, на участках южнее и на юго-востоке Старомайорского Донецкой области и закрепляются на освобожденных рубежах. Наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина сейчас является самой заминированной страной в мире. На некоторых участках линии фронта можно обнаружить до пяти мин на один квадратный метр, что составляет определенное препятствие для украинских войск.

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